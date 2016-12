«Die Sowjetunion wärmte die Seelen»

BaZ: Herr Subow, am 8. Dezember 1991 wurde mit dem Beloweschsker Abkommen das Ende der Sowjetunion beschlossen, am 25. Dezember vollzogen. Sie sagen, die russische Gesellschaft leide noch ein Vierteljahrhundert darunter wie die Deutschen unter dem Versailler Kapitulationsfrieden von 1918.

Die Deutschen waren überzeugt, Verräter hätten sie um den Sieg im Weltkrieg betrogen, man nannte es später das Versailler Syndrom. Heute glauben viele Russen, auch die Sowjetunion sei das Opfer einer Verschwörung geworden, Michail Gorbat­schow habe das sowjetische Vaterland an den Westen verraten. Ich bezeichne das als Beloweschsker Syndrom. Hitler befeuerte die Komplexe der Deutschen mit Phrasen von «Dolchstoss» oder «Volksverrätern», Putin hat heute mit sehr ähnlichen Vokabeln Erfolg.

Im Gegensatz zu den Deutschen mussten die Russen in keinem Krieg kapitulieren, die UdSSR ist still entschlafen und als kapitalistisches Russland wieder aufgewacht. Warum leiden sie so darunter?

Die erdrückende Mehrheit der Russen ist dabei völlig leer ausgegangen. Die Vertreter der Intelligenz haben damals viele Freiheiten gewonnen, Freiheit des Wortes, der Religion, ­Reisefreiheit. Aber die meisten Leute können damit nichts anfangen. Für sie zählt, in welchem Regime sie sicher und wohlhabend leben, dabei haben sie keine Verbesserungen gespürt. Aber sie vermissen den Ruhm, in einem grossen, mächtigen Staat zu leben. Die Sowjetpropa­ganda hat das Volk in der Illusion gewiegt, es lebe in einem grossartigen Land. Von dieser Grossartigkeit hatten sie nichts. Aber sie wärmte ihre Seelen.

Auf russischen Autos kleben heute Anti-Obama- oder Anti-Merkel-Aufkleber. Die Russen machen das feindliche Ausland für ihre Probleme verantwortlich.

Das war auch im Weimarer Deutschland so. Es ist immer leichter, anderen die Schuld für deine Probleme zu geben, als die Gründe bei sich selbst zu suchen. Putin versichert immer wieder: Uns geht es schlecht, aber wir Russen machen alles richtig, unsere Feinde im Westen stören uns.

Es gibt im postsowjetischen Russland auch viele wohlhabende Menschen. Sehen sie nicht, dass die Feindschaft zum Westen die Zukunftschancen ihrer Kinder nur hemmt?

Wer Geld hat, schickt seine Kinder zum Studieren an westliche Universitäten, zum Feind. Und wer krank wird, fährt auch in den feindlichen Westen, um sich behandeln zu lassen. Sie reden vom Feind, aber sie glauben nicht an ihn.

Das klingt nach gespaltener Identität.

Russland hat ein gewaltiges Problem mit seiner Identität. Die Kommunisten haben die Biografien der Menschen vor ihrer Machtübernahme 1917 völlig vernichtet, selbst die Erinnerung daran. Die Leute hatten sogar Angst, Fotografien und Dokumente aufzubewahren. Viele wissen überhaupt nicht, wer ihre Vorfahren vor 1917 waren. Es herrscht völliges Vergessen. Die Menschen assoziieren sich nur mit ihrer Sowjetvergangenheit, daher kommt die Nostalgie nach Stalin, nach den Zeiten Breschnews. Die Sowjetunion und Russland sind für sie austauschbare Begriffe, Kasachstan und der gesamte Kaukasus gehören für sie auch zu Russland. Deshalb war es für Putin leicht, die Menschen nach «Neurussland», auf die Krim und ins Donbass zu ­schicken, für sie ist das ja alles Russland.

Nach Umfragen wünschen sich 60 Prozent der Russen die Grenzen der ­Sowjetunion zurück. Teilt Putin diese Meinung?

Putin hat mehrfach selbst gesagt, der Zerfall der Sowjetunion sei die grösste Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Dabei hat dieses Jahrhundert viel schlimmere Katastrophen gesehen. Selbst das Auseinanderbrechen Jugoslawiens war katastrophaler als der Zerfall der Sowjetunion, bei dem kaum Blut vergossen wurde.

Leidet Putin also auch unter dem Beloweschsker Syndrom? Wie rational und vorhersehbar ist seine Politik noch?

Absolut nicht mehr vorhersehbar. Er handelt nicht im Rahmen politischer Logik, er macht grosse Fehler. Seine Position wäre viel stabiler, hätte er nicht den Krieg in der Ukraine begonnen, nicht mit dem Westen gebrochen. Im Gegensatz zu Politikern aus pluralistischen Gesellschaften ist er ausserstande, verschiedene Interessen zu berücksichtigen. Und als Sowjet­mensch ist er gewöhnt, Gewalt anzuwenden.

Ist Wladimir Putin eine Gefahr für den Weltfrieden?

Er ist kein wahnsinniger Abenteurer, der für seine Ideen zu allem bereit wäre, aber er ist auch kein kalter Spieler, der öffentliche Stimmungen nur ausnutzt, ohne sie zu teilen. Er krankt an den gleichen Krankheiten wie der Grossteil der Russen, aber er hat als KGB-Mann gelernt, sich zu kontrollieren.

Besitzt Putin die Fähigkeit zu einem Kompromiss in Fragen der Ukraine und der Krim?

Wenn er klug wäre, würde er versuchen, möglichst schnell ohne Gesichtsverlust auf Donbass und Krim zu verzichten, aber ich befürchte, er wird sich bis zum Ende daran klammern. Und weiter Angriffspolitik betreiben, versuchen, in Frankreich Le Pen zum Sieg zu verhelfen, in Deutschland Merkel durch einen schwächeren und Russland genehmeren Politiker zu ersetzen. Und er wird den Krieg in Syrien fortsetzen, um einerseits seinen Favoriten Assad zu stützen, andererseits um den Flüchtlingsstrom nach Europa zu verstärken, um die politische Lage dort zu destabilisieren. Nach seinem Motto: Bevor sie beginnen, dich zu schlagen, schlag selbst zu.

Es heisst, Putins grosses Ziel sei die Wiedergeburt des Sowjetimperiums.

Die UdSSR war sozialistisch, jetzt ist von «Diktatur des Proletariats» keine Rede mehr. Putins Russland erinnert viel mehr an Mussolinis Italien. Ein korporativer Staat, der mit seinem Kapital den eigenen Firmen hilft, die wiederum ein Teil ihrer Gelder auf inoffizielle Konten des Staates zahlen – um Fussballweltmeisterschaften oder den Krieg in Syrien zu finanzieren. Wie Mussolini hat Putin einen Pakt mit der Kirche geschlossen, lässt Iwan dem Schrecklichen Denkmäler bauen, um wie Mussolini historische Kontinuität vorzutäuschen. Das ist kein Nazi-Staat, Mussolinis Faschismus war ja auch weicher. Es gibt keine Lager, in denen Zehntausende umgebracht werden, aber wie unter Mussolini werden einzelne Oppositionelle gezielt ermordet.

Russland glaubte immer an seine Missionen. Einmal galt es, die Mongolen, einmal Napoleon aufzuhalten. Oder die Welt vor Hitler zu retten. Gibt es eine neue Mission für Ihr Land?

Russlands neue Mission ist es, sich von seinen Krankheiten zu heilen. Und das ist kein Scherz. Deutschland hat nach 1945 der Welt ja ein Beispiel dafür gegeben. Es hat die moralische Katastrophe des Krieges überwunden und tut jetzt mehr für Einheit und Frieden in Europa als alle anderen. (Basler Zeitung)