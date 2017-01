Er sass jahrelang am «Russland-Pult»

Seine drei Katzen hat er «für ein paar Tage» den Nachbarn übergeben. Christopher Steele hatte es eilig, als er diese Woche mit Frau und vier Kindern aus seiner Villa in der Ortschaft Farnham, eine Stunde westlich von London, verschwand. Sobald der 52-jährige britische Ex-Geheimdienstler begriff, dass sein Inkognito gelüftet war und sein Name überall in den Medien erscheinen würde, suchte er unterzutauchen. Nicht nur wegen des fatalen Medieninteresses. Auch aus Angst vor «russischem Besuch».

Denn Steele ist offenbar der Autor des Geheim-Dossiers über den künftigen US-Präsidenten Donald Trump, das in den letzten Tagen so hohe Wellen geschlagen hat. Der Brite soll amerikanischen Auftraggebern und dem FBI – bislang unverifizierte – Informationen geliefert haben, denenzufolge Moskau «kompromittierendes Material» aller Art über Trump besitzt.

Die Informationen soll Steele über Jahre hin gesammelt haben. Der kurzfristig Abgetauchte führt seit 2009 im Londoner Nobelviertel Belgravia zusammen mit seinem 58-jährigen Geschäftspartner Christopher Burrows eine Art Privatdetektivbüro für Affären von internationaler Bedeutung namens Orbis Business Intelligence. Orbis ist ein kommerzielles Unternehmen, stellt sich aber auch westlichen Geheimdiensten zur Verfügung. Unter anderem lieferten Steele und Burrows dem FBI Material über Fifa-Korruption.

Wachsende Panik

Beide Christophers arbeiteten früher für den britischen Secret Service. Steele war Russland-Experte. Er sass zwanzig Jahre lang am «Russland-Pult» des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 und war in den 90er Jahren auch in Moskau stationiert. In dieser Zeit knüpfte er weitläufige Kontakte mit russischen Agenten und soll auch den später in London vergifteten Ex-KGB-Mann Alexander Litwinenko gekannt haben. Der BBC zufolge war Steele bei seinen britischen Secret-Service-Kollegen «äusserst wohl angesehen». Er sei «hochkompetent» gewesen, hiess es über ihn.

Zu Trump, meldete der britische Sender weiter, habe Steele die Verbindung zu alten russischen Kontakten wieder aufgenommen. Den Auftrag, Donald Trumps Beziehungen zu Moskau auszuleuchten, hatten ihm zunächst Trumps republikanische Rivalen für die Präsidentschaft erteilt. Später, als Trump nominiert war, lieferte Steele sein Material weiter an die US-Demokraten. Als ihm aufging, wie brisant die Sache war, schaltete er angeblich im August vorigen Jahres das FBI ein.

Im Oktober hatten etliche Medien bereits Kenntnis von Steeles Dossier und von dessen Inhalt. Da sich nichts davon verifizieren liess, unterblieb aber die Veröffentlichung. Wer das 35-Seiten-Papier weiter gegeben hatte, blieb ein Rätsel. Ein britischer Reporter, dem der Text in der letzten Wahlkampf-Woche vorlag, berichtete von wachsender Panik Steeles über eine Enthüllung seiner Identität in dieser Affäre. Es wurde gemeldet, Steele fürchte um sein Leben, nachdem die russische Mitverantwortung für die Wahl Trumps «aufgedeckt» worden sei.

Kein Kommentar

Interessant ist zweifellos, wie schnell Steeles Name bekannt wurde diese Woche. Normalerweise unterliegt frühere Zugehörigkeit zum Secret Service selbst der Geheimhaltung. Die entsprechende «D-Notice» für Steele wurde aber am Mittwoch in London prompt aufgehoben.

Am Donnerstag verlangten Oppositionspolitiker Auskunft darüber, wie viel Theresa Mays Regierung von Steeles Dossier bekannt war – und ob auch gegenwärtige MI6-Mitarbeiter daran mitgewirkt hätten. Nicht beantwortet ist auch die Frage, ob die Regierung Steele und seiner Familie ein Versteck angeboten hat.

Der just zum neuen britischen EU-Botschafter ernannte Sir Tim Barrow musste seinerseits dementieren, dass er Steeles Dossier an die Öffentlichkeit getragen habe. Barrow war früher einmal Botschafter in Russland gewesen. Er arbeitete im gleichen Büro wie Steele im britischen Aussenministerium.

Mittlerweile fahndeten die Medien in London noch immer nach einem Bild des Abgetauchten, während Kamerateams die Orbis-Büros, gleich gegenüber dem Garten des Buckingham-Palastes, belagerten. Christopher Burrows, Steeles Geschäftspartner, verweigerte jeden Kommentar. (Tages-Anzeiger)