Erdogan krebst zurück in Sachen Kinderehe

Es gibt nur noch wenige Menschen, die Einfluss auf Erdogans Politik in der Türkei haben. Mahnungen aus der EU zum Beispiel gingen beim Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan zum «einen Ohr rein, zum anderen raus». Sagt er selbst. Sein Premier Binali Yildirim versteht sich als Vollstrecker von Erdogans Willen. Auf das, was die Opposition zu sagen hat, hört der Staatspräsident allenfalls, wenn er sich davon einen Vorteil verspricht.

Umso bemerkenswerter ist, wie jetzt ein Gesetzentwurf zum türkischen Sexualstrafrecht die Regierung heftig ins Schlingern gebracht hat. Die allein regierende AKP hatte vergangene Woche einen Gesetzentwurf ins türkische Parlament eingebracht, der Sexualtäter in Einzelfällen vor Strafe schützen sollte. Am Dienstag hat die Türkei das Gesetzesvorhaben zurückgezogen. Der Entwurf werde nun überarbeitet, sagte Yildirim.

Täter sollen minderjährige Opfer heiraten

Es dürfte die Stellungnahme einer Frauenorganisation sein, bei der Erdogans Tochter Sümeyye Vizechefin ist, die ihm wohl am meisten zu denken gibt. Denn deren Urteil zählt für ihn. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wollte Erdogans AKP Sexualtäter in Einzelfällen vor Strafe schützen, wenn sie ihr minderjähriges Opfer heiraten. Der Missbrauch müsse vor dem 16. November dieses Jahres stattgefunden haben, so lautet eine der Bedingungen. Und es dürfe nicht zu Drohungen oder gar Gewalt gekommen sein, eine andere. Für die Opposition stand fest, hierbei handle es sich um nichts anderes als um eine Amnestie für Vergewaltiger. Die Opfer würden durch die Ehe dauerhaft in die Hände ihrer Peiniger getrieben.

Justizminister Bekir Bozdag versuchte, das Gesetz zu verteidigen. Es gehe nicht um Vergewaltiger, die davon profitieren sollten. Es gehe um das Schicksal jener Partner in von Familien arrangierten Kinderehen, die nun einmal leider noch Realität in dem Land seien. Sie würden religiös gefeiert, offiziell seien sie nicht registriert. Das Mindestalter für legales Heiraten liegt bei 17 Jahren – mit Zustimmung der Eltern. In Ausnahmen, über die das Gericht befindet, können auch mit 16 Jahren Ehen geschlossen werden. Der Partner müsse ins Gefängnis, wenn die Minderjährige schwanger werde und die Behörden davon erfahren. Das ist auch dann der Fall, wenn beide den Sex wollten.

«Sie kennen die Gesetze nicht.»Premier Binali Yildirim über Jugendliche

Von etwa 3000 Fällen spricht Regierungschef Yildirim, er denkt vor allem an Jugendliche: «Sie kennen die Gesetze nicht.» Die Regierung wolle verhindern, dass Kinder ohne Vater aufwachsen müssten. Die regierungsnahe Presse liess am Wochenende Frauen zu Wort kommen, die genau auf dieses Schicksal hinwiesen. «Ich will nicht, dass mein Mann wie ein Vergewaltiger behandelt wird», berichtet eine Mutter von drei Kindern.

Ein Zurück werde es nicht geben, nur weil die Opposition die Intention angeblich böswillig verzerre, warnte der Justizminister. Aber kurz danach schritt schon Yildirim ein und versprach, das Gesetz sei im Einvernehmen mit der Opposition nachzubessern. Und Bozdag möge das Gespräch mit der Frauenorganisation von Erdogans Tochter suchen. Die ist regierungsfreundlich und höflicher im Ton als viele andere Frauengruppen nach Bekanntwerden des Gesetzentwurfes. Aber sie stellt trotzdem die gleichen Fragen: Wie stellt man den eigenen, freien Willen sicher fest, vor allem bei Minderjährigen? Und würden Betroffene nicht möglicherweise unter Druck gesetzt, nach dem Missbrauch in die Ehe einzuwilligen, nur damit der Täter seiner Strafe entgeht?

15 Prozent aller Eheschliessungen betreffen Mädchen

In mehreren Städten wie in Istanbul und Ankara waren am Wochenende Hunderte Menschen auf die Strasse gegangen, um gegen das Gesetz zu protestieren. Die Frauenrechtlerin Canan Güllü sagte, mit dem Gesetz werde ein brennendes Streichholz an die Errungenschaft der Frauenbewegung gelegt. Tatsächlich hatte sie vor allem in der Anfangszeit der AKP-Regierung nach 2002 einen Partner gefunden, um die Frauenrechte im Land in einem Masse zu stärken, wie das seit Jahrzehnten nicht der Fall gewesen war.

2004 wurden 35 Artikel des Strafgesetzes geändert, seither ist auch die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt. Seine Wahlerfolge verdankt Erdogan auch den Frauen im Land. Zahlen des türkischen Statistikamtes zufolge sind in den vergangenen zehn Jahren zwar immer noch knapp 500'000 Mädchen verheiratet worden, die Zahl der Kinderehen geht aber – wenn auch nur leicht – zurück. In manchen Provinzen liege ihr Anteil an den Eheschliessungen immer noch bei 15 Prozent.

(Tages-Anzeiger)