Erdogan-Auftritt stresst deutsche Politiker

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat offiziell einen Auftritt in Deutschland am Rande des G20-Gipfels beantragt. Das teilte der deutsche Aussenminister Sigmar Gabriel am Donnerstag mit. «Wir haben seit gestern eine offizielle Anfrage der Türkei, die uns mitgeteilt hat, dass der türkische Staatspräsident Erdogan rund um den G20-Gipfel ... zu seinen Landsleuten sprechen möchte», sagte Gabriel am Donnerstag bei seinem Russland-Besuch in Krasnodar.

Gabriel sagte, er halte es für «keine gute Idee». Es gebe «rund um den G20-Gipfel gar nicht die Polizeikräfte, um die Sicherheit herzustellen». Ausserdem passe ein solcher Auftritt «nicht in die politische Landschaft», betonte der Minister. «Wir haben in der Bundesregierung dazu auch eine abgestimmte Meinung.»

Anfragen für Hallennutzung

Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will ist gegen einen Auftritt Erdogans in Deutschland. «Ausländische Politiker, die unsere Werte zu Hause mit Füssen treten, dürfen in Deutschland keine Bühne für Hetzreden haben», sagt er zur «Bild».

Ich will nicht, dass Herr Erdogan, der in der Türkei Oppositionelle & Journalisten ins Gefängnis steckt, bei uns Grossveranstaltungen abhält. — Martin Schulz (@MartinSchulz) 29. Juni 2017

Es hatte zuletzt bereits Spekulationen gegeben, Erdogan wolle seine Teilnahme am G20-Gipfel in der kommenden Woche auch für einen Auftritt vor seinen Anhängern nutzen. Hallenbetreiber in Nordrhein-Westfalen berichteten von Anfragen.

Der letzte Auftritt Erdogans vor Anhängern in Deutschland fand im Mai 2015 in Karlsruhe statt. Es war zugleich Erdogans erster öffentlicher Auftritt in Deutschland als Staatspräsident. (woz/sda)