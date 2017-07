Ewiger Glanz

Sie feierten, als sei die alte Welt nie untergegangen. Alle waren gekommen, die Minister, die Generäle, die ganze Herrschaft. Am Eingang des Invalidendoms stand der greise Kardinal Belloy, Erzbischof von Paris, umgeben vom Pomp königlicher Tage, und empfing Napoleon Bonaparte. Der Senat hatte ihm, Napoleon, vor einigen Wochen die Kaiserwürde angetragen, und der neue Monarch präsentierte nun, am 14. Juli 1804, im prächtig geschmückten Saal die höchste Auszeichnung, die sein Reich zu vergeben hatte: den Orden der Ehrenlegion.

Eine republikanische Institution sollte es sein, dem Geist der Revolution verpflichtet, offen für alle, die sich um Frankreich verdient machten. Napoleon setzte sich auf den Thron, der auf einer Bühne bereitstand, vor ihm die Auserwählten, die in die Legion aufgenommen wurden: Marschälle, Soldaten und Kriegsinvalide; Gelehrte, Schriftsteller und Künstler; manche adelig, manche bürgerlich. Frankreich war wieder eine Monarchie, aber nicht mehr das Ancien Régime.

Louis Bonaparte, der Bruder des Kaisers, stand neben dem Thron. Er hielt ein Kissen in Händen, darauf die Orden: in Silber für die niederen, in Gold für die hohen Ränge. Napoleon nahm die Orden, präsentierte sie feierlich dem Publikum und heftete sie den Legionären an die Brust, einen nach dem anderen. Am Schluss der Zeremonie erklang das «Te Deum», und die Versammlung setzte sich in Bewegung, vom Invalidendom zum Tuilerienpalast, über die Seine, durch ein jubelndes Paris.

Kollege Schwarzenegger

Das 7. Arrondissement der Stadt heisst Bourbon, benannt nach dem Adelsgeschlecht, das Frankreich über zweihundert Jahre lang regierte. Hier, unweit vom Invalidendom, liegt die Schweizer Botschaft, untergebracht in einem Stadtpalais aus dem frühen 18. Jahrhundert. Einst gehörte es Peter Viktor von Besenval, einem Schweizer Militär in Diensten der französischen Könige. Heute trägt es seinen Namen: L’Hôtel de Besenval. Die Vergangenheit ist gegenwärtig.

Es ist ein schöner Sommerabend, kurz vor sieben. Im Salon der Botschaft stehen ein paar Dutzend Männer und Frauen in festlicher Kleidung. Einige tragen den roten Pin der Ehrenlegion im Knopfloch ihres Anzugs oder am Kleid. Sie sind gekommen, um der Zeremonie beizuwohnen, mit der Robert Kopp zum Kommandanten der Legion erhoben wird. Es ist die dritte von fünf Rangstufen des Ordens, dieses Jahr wurden schon der amerikanische Schauspieler Arnold Schwarzenegger und der amerikanische Unternehmer Bill Gates damit ausgezeichnet. Der Glanz der Ehrenlegion strahlt längst in die Neue Welt.

Robert Kopp ist in Basel aufgewachsen. Seine Mutter, eine Krankenschwester aus Delsberg, sprach Französisch mit ihm, als Jugendlicher ging er manchmal in die reformierte Eglise française, und sobald er die Matura hatte, zog er nach Paris, um französische Literatur zu studieren. Dort blieb er bis 1971, als er mit 32 zum Professor an die Universität Basel berufen wurde. Heute pendelt er zwischen den Städten, hat eine Wohnung im 15. Arrondissement und eine an der Martinsgasse.

Wenn französische Gymnasiasten die «Fleurs du Mal» von Charles Baudelaire lesen, nehmen sie die historisch-kritische Ausgabe von Kopp. Und wenn an der Universität Basel berühmte Professoren aus Frankreich auftreten, hat fast immer Kopp sie eingeladen. Er organisiert grosse Ausstellungen französischer Künstler in Basel und Paris, und er sitzt in der Redaktion der Revue des Deux Mondes, wo einst literarische Titanen wie Stendhal, Maupassant oder Victor Hugo schrieben.

Das kulturbewusste Frankreich verdankt solchen Einsatz. François Mitterrand erhob Kopp zum Ritter der Ehrenlegion, Jacques Chirac beförderte ihn zum Offizier – und François Hollande unterschrieb am 20. Juli 2016 mit seiner runden Schrift das Dokument, das Kopp zum Kommandanten machte. Die französischen Präsidenten sind die Grossmeister der Legion und entscheiden in letzter Instanz über Aufnahme und Beförderung.

Weil die Übergabe des Ordens festen Regeln folgt, hat es ein Jahr gedauert, bis Kopp ausgezeichnet werden kann. Am Telefon hat er noch gescherzt, erzrepublikanische Schweizer wie er würden dieses Tamtam natürlich mit einer gewissen Belustigung beobachten, aber jetzt scheint er doch ergriffen vom Pathos des Augenblicks.

Er lehnt mit einem Arm an einem Flügel, als wolle er seinen Körper stabilisieren. Neben ihm spricht Hélène Carrère d’Encausse zu den Anwesenden. Sie trägt über ihrem weissen Kostüm eine rote Schärpe, die sie als Mitglied der höchsten Ordensklasse ausweist. Der Orden kann nur von jemandem übergeben werden, der in der Hierarchie der Legion höher steht als der Ausgezeichnete. Die französische Republik kennt feine Unterschiede.

Die Unsterblichen

Hélène Carrère d’Encausse zählt zum Geistesadel des Landes. Sie ist eine bekannte Historikerin und Sekretärin auf Lebenszeit der Académie française, einer Gelehrtengesellschaft, gegründet 1635 von Kardinal Richelieu, dem engsten Berater von König Ludwig XIII. Die Akademie hat vierzig Fauteuils, und wer auf einem Platz genommen hat, gibt ihn erst mit dem Tod wieder frei. Carrère d’Encausse sitzt auf Fauteuil 14, der einst Victor Hugo gehörte. Les immortels, die Unsterblichen, werden die vierzig Akademiemitglieder in Frankreich genannt. Es ist ironisch und ehrerbietig zugleich gemeint.

Madame le Secrétaire perpétuel, wie Carrère d’Encausse angesprochen wird, steht an einem kleinen Plastikpult, das wie eine Reminiszenz an die Gegenwart wirkt. Sie würdigt Kopp, den sie «cher Robert» nennt, als einen «Militanten der französischen Kultur». Hinter ihr hängt ein Wandteppich, der König Louis XIV. mit Gesandten der Schweizer Kantone zeigt, neben ihr liegt ein rotes Samtkissen aus der Zeit von Napoleon, darauf der Orden, den sie Kopp gleich verleihen wird. Königreich, Kaiserreich, Republik – die Zeiten verschwimmen.

Frankreich hat in den vergangenen zweieinhalb Jahrhunderten mehr Systemwechsel erlebt als jedes andere grosse europäische Land. Es war ein Königreich, wurde eine Republik, ein Kaiserreich, wieder ein Königreich, eine Republik, erneut ein Kaiserreich und wieder eine Republik; es kam der Zweite Weltkrieg und das Vichy-Regime, es folgten eine provisorische Regierung und zwei weitere Republiken. Man kann schnell die Übersicht verlieren.

Die Übergänge waren mitunter brutal und blutig, aber gebrannt hat das Land in dieser Zeit nie richtig, nie musste es wiederaufgebaut werden. Der Tuilerienpalast steht zwar nicht mehr, aber die meisten Prachtbauten haben all die Wirren überdauert und dienen heute der Fünften Republik als Verwaltungsgebäude. Überall prangen Schilder mit dem Kürzel RF für République française. Sie wirken wie königliche Insignien, wie das ER für Elizabeth Regina, das im Vereinigten Königreich viel zu sehen ist. Eine Republik im Gewand einer Monarchie.

Hélène Carrère d’Encausse hat ihre Laudatio auf Robert Kopp beendet. Sie tritt ihm gegenüber und sagt die Worte, die das Protokoll ihr vorgibt: «Im Namen des Präsidenten der Republik und durch die uns übertragenen Befugnisse ernennen wir Sie zum Kommandanten der Ehrenlegion.» Dann bindet sie ihm den Orden um den Hals. Kopp steht stramm da, die Arme an den Körper gelegt, gerader Rücken, ernste Miene. Als der Orden umgelegt ist, gibt es die Andeutung einer Umarmung. Beide lächeln, das Publikum klatscht.

Jedes Jahr wird dieses Ritual über dreitausend Mal aufgeführt. Zurzeit gibt es rund 93 000 Ehrenlegionäre in der ganzen Welt, ihre Zahl ist auf 125 000 beschränkt. Seit Napoleon die ersten Orden verliehen hat, sind etwa eine Million Personen ausgezeichnet worden. Mit der Aufnahme in die Legion ist ein symbolischer Sold verbunden. Robert Kopp erhält als Kommandant jährlich 12,20 Euro.

Es gibt maximal 1250 Kommandanten, darüber noch 250 Grossoffiziere und 75 Grosskreuzträger. Kopp kann frühestens in drei Jahren das nächste Mal befördert werden, und hätte sich seine Aufnahme in die Legion nicht verzögert, wäre er vielleicht heute schon Grossoffizier. Eine erste Ehrung musste er ablehnen, weil er noch Oberstleutnant der Panzerartillerie war und es Schweizer Armeeangehörigen verboten ist, ausländische Orden anzunehmen. Das hat das Volk in einer Abstimmung von 1931 so beschlossen. Es gibt Republiken und Republiken.

Frankreich ist noch immer ein Land der Protokolle. Die Mitglieder der Legion tragen den Orden nur an bestimmten hohen Anlässen, die Kommandanten um den Hals, alle anderen an der Kleidung. Für Veranstaltungen, die Smoking oder Abendkleid verlangen, erhalten sie eine Schlaufe, für den Alltag einige Pins, die sie an Anzüge oder Tageskostüme stecken können. Wer öffentlich ein Abzeichen der Ehrenlegion trägt, ohne dazu berechtigt zu sein, kann mit Gefängnis bis zu einem Jahr und einer Busse von 15'000 Euro bestraft werden. Wer weiteren Ritter- oder Verdienstorden angehört, führt das Abzeichen der Ehrenlegion an erster Stelle.

Die Bedeutung der Legion zeigt sich auch darin, dass Emmanuel Macron, der neue Staatspräsident, noch am Tag seiner Amtsübernahme die Collane, die Ordenskette, überreicht bekommen hat. Er ist nun Grossmeister der Ehrenlegion, sein Name in der Kette eingraviert. Aufbewahrt wird sie am Sitz der Legion, im prächtigen Hôtel de Salm, gleich neben dem Musée d’Orsay.

Freundliche Schugger

Nach dem Zeremoniell im Salon gibt es im herrschaftlichen Garten der Schweizer Botschaft einen Apéro riche. Livrierte Kellner servieren Champagner und Tellerchen mit Züri Gschnätzlets und anderen Gerichten, und die Gäste, unter ihnen Intendanten, Professoren und Schriftsteller, gratulieren Kopp zur Auszeichnung. Im Alltag mag der rote Pin im Knopfloch keine grosse Bedeutung mehr haben – vielleicht sei der Schugger etwas freundlicher, sagt Kopp –, aber an solchen Abenden, in solchen Gesellschaften zählt er etwas.

Um Frankreich zu verstehen, empfiehlt Kopp ein Buch des Schweizer Historikers Herbert Lüthy. Dieser lebte lange in Paris und schrieb 1954 einen Klassiker über die Vierte Republik mit dem Titel «Frankreichs Uhren gehen anders». Man liest da: «Hinter ständig wechselnden Fassaden der feudalen, absoluten, liberalen Monarchie, der Kaiserreiche und der Republiken in fortlaufender Nummerierung sind die grossen Institutionen und Körperschaften dieses Staates – und damit dieser Staat selbst – im Wesentlichen die gleichen geblieben.»

Der erste Satz lautet: «Dieses Buch ist dem heutigen Frankreich gewidmet. Doch Frankreich ist nie nur das heutige Frankreich. Unter den Mächten, die heute um es kämpfen, ist die stärkste noch immer die Vergangenheit.»

Sie kämpft, sie glänzt bis heute.