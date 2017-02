Fillon macht trotz «Penelope-Gate» weiter

Der konservative französische Präsidentschaftskandidat François Fillon hat in der Scheinbeschäftigungs-Affäre um seine Ehefrau einen «Fehler» eingeräumt, den Vorwurf eines Gesetzesverstosses aber erneut zurückgewiesen.

Die Beschäftigung seiner Frau Penelope als parlamentarische Mitarbeiterin sei «legal und transparent» gewesen, sagte der unter massiven Druck geratene Fillon heute in Paris. Ihre Bezahlung sei «vollkommen gerechtfertigt» gewesen. Die Beschäftigung von Familienmitgliedern als parlamentarische Mitarbeiter sei legal, werde heute aber von den Franzosen mit «Misstrauen» beäugt, sagte Fillon weiter. Er habe deswegen in der Vergangenheit einen «Fehler» begannen und wolle sich sich bei den Franzosen «entschuldigen».

Fillon steht massiv unter Druck

Nach Berichten der Zeitung «Le Canard Enchaîné» soll seine Frau innerhalb von 15 Jahren mehr als 830'000 Euro aus Steuermitteln erhalten haben, ohne dafür wirklich gearbeitet zu haben. Die Finanzstaatsanwaltschaft hat deswegen vorläufige Ermittlungen eingeleitet.

In Umfragen ist Fillon wegen der Enthüllungen abgestürzt und würde es nach jetzigem Stand nicht in die Stichwahl am 7. Mai schaffen. Bei den Konservativen wuchs deswegen der Druck auf Fillon, auf seine Kandidatur zu verzichten. Der frühere Premierminister machte am Montag deutlich, dass er an seiner Kandidatur festhält.

Eine Chronologie des «Penelope-Gate»:

25. Januar

Die satirische Investigativzeitung «Le Canard Enchaîné» enthüllt, dass Fillon seine Ehefrau Penelope jahrelang als parlamentarische Assistentin beschäftigte - ohne dass es Hinweise für eine tatsächliche Arbeit gibt. Sie soll so über die Jahre 500.000 Euro verdient haben, ausserdem 100.000 Euro bei einem Magazin, das einem Freund ihres Mannes gehört. Die nationale Finanzstaatsanwaltschaft leitet Vorermittlungen wegen des Verdachts der Veruntreuung öffentlicher Mittel ein.

26. Januar

In den Abendnachrichten beteuert Fillon, seine Ehefrau habe tatsächlich für ihn gearbeitet. Ihre Beschäftigung sei legal und «vollkommen transparent» gewesen. Auf seine Präsidentschaftskandidatur will er nur verzichten, wenn die Justiz ihn formell beschuldigt. Sein Anwalt übergibt den Ermittlern erste Dokumente, welche die Scheinbeschäftigungs-Vorwürfe widerlegen sollen.

27. Januar

Der in der Republikaner-Vorwahl unterlegene Ex-Premierminister Alain Juppé schliesst aus, Fillon bei einem Rückzug als Präsidentschaftskandidat zu ersetzen. In der Folge werden aber immer wieder Rufe laut, er solle sich als Ersatzkandidat bereithalten.

29. Januar

Bei einer Wahlkampfveranstaltung vor 15.000 Anhängern gibt sich Fillon kämpferisch: «Ich habe vor nichts Angst, ich bin hart im Nehmen.»

30. Januar

Das Ehepaar Fillon wird erstmals von Ermittlern zu den Vorwürfen befragt.

31. Januar

Ermittler sichern in der französischen Nationalversammlung Dokumente zur Beschäftigung von Penelope Fillon. Der Präsidentschaftskandidat bezeichnet sich vor Unternehmern als Opfer einer «professionell» organisierten, beispiellosen «Verleumdungs»-Kampagne.

1. Februar

«Le Canard Enchaîné» legt nach: Die Zeitung beziffert das Gehalt von Penelope Fillon als parlamentarische Mitarbeiterin jetzt mit rund 830.000 Euro. Sie deckt ausserdem auf, dass Fillon in seiner Zeit als Senator zwei seiner Kinder für insgesamt knapp 84.000 Euro als Mitarbeiter beschäftigte. Erste Parteifreunde rufen Fillon offen zum Rückzug auf. In einer Umfrage rutscht der lange Zeit als klarer Präsidentschaftsfavorit gehandelte Fillon auf den dritten Platz ab.

2. Februar

Ein wieder aufgetauchtes Video bringt Fillon noch mehr in Bedrängnis. In einem Interview sagte seine Ehefrau 2007 der britischen Zeitung «Sunday Telegraph»: «Ich war niemals die Assistentin meines Mannes.» (NXP)