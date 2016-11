Geheimes Brexit-Dokument enthüllt

Der Fauxpas passierte Julia Dockerill. Die Stabschefin von Tory-Vizepräsident Mark Field wurde fotografiert, als sie ein Treffen der konservativen Partei an der Downing Street 10 verliess. In ihrer Hand: Notizen einer geheimen Besprechung zu den Brexit-Verhandlungen mit der EU.

Revealed: Secret Brexit memo suggests Britain will not be offered single market membershiphttps://t.co/B9vTxQbLpS