Grossvater der portugiesischen Demokratie

In seinen letzten Lebensjahren äusserte Portugals ehemaliger Premier und Präsident Mário Soares immer wieder die Befürchtung, dass die grossen Zeiten der Sozialdemokratie nie wiederkehren würden.

Er litt an der Krise Portugals, die vor allem Folge der grössenwahnsinnigen Schuldenpolitik seiner Nachfolger an der Spitze der Sozialistischen Partei (PS) ist. Doch geisselte er auch die Sparauflagen der internationalen Kreditgeber, die das Land 2011 vor dem Staatsbankrott bewahrt hatten.

Sein Lebensziel war der Aufbau einer gerechten demokratischen Gesellschaft. Seine ersten Jahrzehnte prägte somit der Kampf gegen das Regime des Diktators Salazar. Er trat dabei in die Fussstapfen seines Vaters, eines ehemaligen Priesters, der als republikanischer Politiker wiederholt inhaftiert wurde. Dem 1924 geborenen Sohn war der Vater allerdings nicht radikal genug: Er schloss sich der illegalen kommunistischen Partei an und begeisterte sich für Stalin. Doch 1951 brach er, gerade 27 Jahre alt, mit der Partei.

Vom Regime als Gefahr gesehen

Der Personenkult um Stalin und die dogmatische Engstirnigkeit der Funktionäre hatten ihn zunehmend angewidert. Für das nächste Vierteljahrhundert kämpfte er als Rechtsanwalt, der Aktivisten der verbotenen Gewerkschaften verteidigte, somit gleichzeitig an zwei Fronten: gegen Salazar und gegen die Emissäre des Kremls.

Das Regime sah in ihm zunehmend eine Gefahr, wiederholt kam er in Haft, was seine Popularität nur vergrösserte. Im Gefängnis heiratete der charismatische Arbeiteranwalt die Schauspielerin Maria Barroso; die Ehe hielt 66 Jahre, bis zu ihrem Tod 2015. 1968 wurde das politisch aktive Paar auf die portugiesische Insel São Tomé 200 Kilometer vor der Westküste Afrikas deportiert. Da der Diktator Salazar aber im selben Jahr starb, konnte es nach wenigen Monaten nach Lissabon zurückkehren.

Soares knüpfte Kontakte zu sozialdemokratischen Politikern in Westeuropa, er freundete sich mit Willy Brandt an. 1973 gründete er auf Anregung Brandts auf einem Seminar der Friedrich-Ebert-Stiftung in Münstereifel mit mehreren Mitstreitern, darunter Maria Barroso, die Sozialistische Partei. Als ein Jahr später in der Nelkenrevolution das Regime stürzte, konnte sich die PS rasch als führende Kraft etablieren und vor allem die putschbereiten Kommunisten in die Schranken weisen.

Sein Ziel: Unabhängige Kolonien

Soares wurde zunächst Aussenminister, sein erstes Ziel: die Entlassung der Kolonien in Afrika in die Unabhängigkeit. Die Kolonialkriege hatten das Staatsbudget stark belastet. Nach den ersten freien Wahlen übernahm er 1976 das Amt des Premierministers. Durch seinen Widerstand gegen den Aufbau einer Einheitsgewerkschaft hielt er die Kommunisten klein. Aussenpolitisch setzte er ganz auf Westbindung. Zwar hielt er sich nur zwei Jahre als Regierungschef, doch kehrte er 1983 in das Amt zurück und konnte zwei Jahre später den Beitritt Portugals zur damalige Europäischen Gemeinschaft besiegeln. 1986 bis 1996 prägte er als überaus populärer Staatspräsident die Debatten über die soziale Ungleichheit im Lande.

Sorgen bereitete ihm, wie seine Nachfolger mit seinem Erbe umgingen; auch in Portugal bestimmten zunehmend smarte Verwaltungsjuristen das Bild der Arbeiterpartei. 2006 trat er, nun schon 81 Jahre alt, noch einmal bei den Präsidentenwahlen an, kam aber nur auf 14 Prozent, ein bitterer Ausklang einer grossen politischen Karriere.

Nach kurzer schwerer Krankheit ist Mário Soares am Samstag im Alter von 92 Jahren in einer Klinik in Lissabon gestorben. (Tages-Anzeiger)