Hamburgs Angst vor den Autonomen

Manche Hamburger Schulkinder werden am 7. Juli frei haben, wenn die Staats- und Regierungschefs aus den wichtigsten Industrie- und Schwellenländern in die Stadt kommen. Kindertagesstätten und Läden in der Nähe des Messegeländes bleiben geschlossen. Firmen haben ihre Angestellten angewiesen, frei zu nehmen oder zu Hause zu arbeiten. Zwar findet der G-20-Gipfel erst in zwei Wochen statt, doch Hamburg wird schon heute zur Festung ausgebaut. «Es wird der grösste Einsatz in der Geschichte der Hamburger Polizei», fasst es Polizeipräsident Ralf Martin Meyer zusammen. «Fast alles, was die deutsche Polizei hat» werde in die Hansestadt geschafft, sagt sein Einsatzleiter. Rund 20'000 Polizisten sind im Dienst, Reiterstaffeln, Scharfschützen, Hundeführer, auch die GSG 9, die Antiterroreinheit Deutschlands, wird da sein.

Trump kommt in seiner «Bestie»

Die Polizei bewacht bereits die Hotels, in denen die hohen Gäste residieren werden, von denen Dutzende die oberste Sicherheitsstufe haben. Die Liste der Namen ist beeindruckend: US-Präsident Donald Trump, Kreml-Chef Wladimir Putin, der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan, Indiens Premier Narendra Modi, Brasiliens Präsident Michel Temer, der saudische König wird da sein, die europäischen Staats- und Regierungschefs und natürlich Gastgeberin Angela Merkel.

Vor dem Gipfel werden Dutzende Regierungsmaschinen in Hamburg einfliegen. Allein der Tross von US-Präsident Trump umfasst 600 Leute. Die Amerikaner bringen auch ihren eigenen Fuhrpark mit, Treibstoff inklusive. In die Stadt fahren wird Trump laut «Spiegel» in einem schwar­zen Ca­dil­lac, ge­nannt «The Be­ast», dessen Türen mit Ti­tan ge­pan­zert und so schwer sein sollen wie die ei­ner Boe­ing 757. «Selbst ei­nen Giftgasangriff soll der Prä­si­dent in die­sem Auto dank ei­ner ei­ge­nen Sauerstoffversorgung über­ste­hen kön­nen.» Die Amerikaner haben laut Medienberichten auch Spionagedrohnen dabei, die sonst nur in Kriegsgebieten zum Einsatz kommen.

100'000 Demonstranten

Stargast Donald Trump verlangt derweil in Hamburg freie Fahrt. Wenn die acht Tonnen schwere Limousine zum Stehen gezwungen werde, warnt Hamburgs Innensenator Andy Grote, sei das für die bewaffneten US-Personenschützer vom Secret Service der Ernstfall, sie könnten zu drastischen Massnahmen greifen. Die Teilnehmer einer Blockade brächten sich dabei selber in Gefahr, so Grote.

Denn die illustren Gäste sind nur das eine Problem der Polizei, die angekündigten Demonstranten sind das andere. Die Polizei erwartet rund 100'000 Menschen. Besonderes Kopfzerbrechen bereiten den Sicherheitskräften die bis zu 8000 gewaltbereiten Autonomen aus ganz Europa, die in Hamburg erwartet werden, und sich ähnlich wie die Polizei schon seit Wochen auf den Gipfel vorbereiten. Bereits morgen Samstag soll es in der Innenstadt eine erste Demonstration gegen den Gipfel geben.

«Sammelstelle für Gefangene»

In Hamburg, selber eine Hochburg der Autonomen, stehen Panzer, Wasserwerfer, Helikopter und kilometerweise Nato-Stacheldraht bereit. Auf dem Gelände eines ehemaligen Einkaufszentrums hat die Polizei für drei Millionen Euro eine «Sammelstelle für Gefangene» eingerichtet: 70 Sammel- und 50 Einzelzellen, bis zu 400 Menschen können hier reingesteckt werden. Seit Mitte Juni führt Deutschland wieder systematisch Grenzkontrollen durch, auch an der Grenze zur Schweiz, um gewaltbereite Demonstranten abzufangen.

Die Hamburger betrachten das Treiben um den Gipfel mit gemischten Gefühlen. Mehr als 70 Prozent der Menschen wollen nicht, dass der Gipfel in Hamburg stattfindet, heisst es in einer Umfrage des «Hamburger Abendblattes». Lediglich 40 Prozent sind der Meinung, ihre Stadt werde von dem hochkarätigen Treffen profitieren können. Jeder dritte Hamburger plant derweil, den Mächtigen dieser Welt einfach den Rücken zu kehren und die belagerte Stadt für einige Tage zu verlassen.

(Tages-Anzeiger)