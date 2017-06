Hauptbahnhof in Brüssel evakuiert

Auf Social Media verbreiten sich Bilder und Berichte von Explosionen oder Schüssen in der belgischen Hauptstadt. Auf Twitter informiert die belgische Polizei, dass es am Bahnhof zu einem Vorfall gekommen ist, die Situation aber unter Kontrolle sei. Der Hauptbahnhof wurde evakuiert und abgeschlossen.

Laut rtbf.be soll ein Mann mit einer Sprengstoffweste von der Polizei «neutralisiert» worden sein. Ein Sprecher der Bahninfrastruktur berichtet, dass Panik ausgebrochen sei.

Ein Augenzeuge schreibt auf Twitter: «Zwei laute Explosionen am Brüsseler Hauptbahnhof. Vor meiner Nase. Dann mehrere Knalle, einer nach dem anderen.»

Two possible explosions reported in #Brussels Central station.



Grand Place being evacuated & police reportedly on streets.



Info unclear. pic.twitter.com/nRv4x7kIja