Jeder kann ein «Soldat des Kalifats» sein

Der IS hat sich über die Agentur Amaq zum Terroranschlag in Berlin bekannt. Erstmals in Erscheinung getreten ist Amaq während der Kämpfe um die syrische, mehrheitlich von Kurden bewohnte Stadt Kobane an der Grenze zur Türkei. Die Agentur, die neben einer Internetseite auch eine App sowie ein im PDF-Format versandtes digitales Magazin betreibt, gilt bei Experten als das mittlerweile wichtigste Propagandainstrument der islamistischen Terrormiliz. Das arabische Wort «amaq» bedeutet «Tiefen». Mit ihrem Namen beansprucht die Agentur, aus den Tiefen des islamistischen Terroruniversums zu berichten.

Laut dem Islamwissenschaftler und aus Jordanien berichtenden «Zeit»-Korrespondenten Yassin Musharbash sind Bekennerschreiben des IS «normalerweise nicht falsch». Jenes über den Anschlag in Berlin sei im üblichen IS-Stil formuliert; der Attentäter werde als «Soldat des Kalifats» bezeichnet, wobei jedoch sein Name nicht genannt werde.

Noch einmal auf Deutsch: Das Bekennerschreiben existiert und folgt den üblichen Formen. OB ES WAHR IST, IST EINE ANDERE FRAGE. #IS #Berlin — yassin musharbash (@abususu) 20. Dezember 2016

Auch die beiden amerikanischen Sicherheitsberater Michael Smith und Richard Barrett betonten vor einiger Zeit in der «Süddeutschen Zeitung», es sei bisher selten vorgekommen, dass sich der IS fälschlicherweise zu einem Attentat bekannt habe. Ein Beispiel sei der Angriff auf das Bardo-Museum in Tunesien, bei dem im März 2015 insgesamt 24 Menschen ums Leben kamen, darunter 20 Touristen. Die tunesischen Behörden vermuteten, dass eine zum Netzwerk von al-Qaida gehörende Gruppe die Tat begangen hatte.

Treue zum «Kalifen»



Irreführend an den Bekennerschreiben ist, dass der IS jeden Attentäter, der sich vor oder nach der Tat auf das sogenannte Kalifat beruft, als Mitglied betrachtet. So hatte der Terrorist, der im Juni 2016 in einem Nachtclub in Orlando 49 Menschen umbrachte, laut Ermittlern keine Verbindungen zum IS. Er hatte jedoch vor der Tat die Polizei angerufen und dem Terror-Kalifen Abu Bakr al-Bagdadi die Treue geschworen.

«Jeder kann jederzeit an jedem Ort ein ‹Soldat des Kalifats› werden», schreibt die Journalistin und IS-Spezialistin Jenan Moussa. Dies gilt zum Beispiel für den minderjährigen Flüchtling, der im Juli 2016 in einem Zug bei Würzburg fünf Personen mit einem Messer und einem Beil verletzte. Zuvor hatte er sich in einem Video als Anhänger des IS bezeichnet.

Laut dem französischen Islamwissenschaftler Gilles Kepel, der als einer der weltweit führenden Experten für Islam, Islamismus und die Soziologie der französischen Banlieus gilt, ist die Terrormiliz IS im Gegensatz zur al-Qaida nicht hierarchisch organisiert; vielmehr versuche sie, in den europäischen Ländern ein loses, aus Einzelpersonen und kleinen Gruppen bestehendes Netzwerk zu schaffen. Der Theoretiker dieser Strategie ist der in Frankreich aufgewachsene Ingenieur Abu Musab al-Suri. 2005 veröffentlichte er im Internet ein 1600 Seiten umfassendes Werk mit dem Titel «Appell zum weltweiten islamischen Widerstand».

Gebrauchsanweisung für den Terror



Al-Suris Formel lautet: «Ein System statt einer Organisation». Schon seit längerer Zeit befürchten Experten, dass der IS die Gebietsverluste, die er in Syrien und dem Irak erleidet, durch verstärkte terroristische Aktivitäten in Europa wettzumachen versucht. Auch die al-Qaida ist bereits 2010 dazu übergegangen, den «individuellen Jihad» als neue Strategie gegen die westlichen Ungläubigen zu proklamieren.

Es gibt einen weiteren Grund, weshalb das sogenannte Kalifat den Attentäter von Berlin als jihadistischen Kämpfer reklamiert, unabhängig davon, ob ihn der IS trainiert, finanziert und mit konkreten Befehlen gesteuert hat. Denn der Attentäter hat sich weitgehend an die Anweisungen gehalten, mit denen das Netzwerk Jihadisten über das Internet auffordert, Terrorakte zu begehen. Die Gotteskrieger sollen grosse, schwere Lastwagen verwenden, um Menschenmengen, politische Veranstaltungen, Märkte unter offenem Himmel, Umzüge und Paraden anzugreifen. Die Empfehlungen sind in nüchterner Sprache abgefasst, als handle es sich um eine Gebrauchsanweisung. (Tages-Anzeiger)