Linkes Plädoyer gegen Sachzwänge

Münchens langjähriger Oberbürgermeister Christian Ude, der als Urgestein der SPD gilt, greift seine Genossen frontal an. Er kritisiert die linken Milieu-Lügen, greift die scheinheilige und gefährliche Flüchtlingspolitik an und wirft der Politik vor, nicht auf die Bürger zu hören. Und er zeigt, wie ein Übermass an Optimismus öffentliche Debatten verhindern und damit zu einer Entfremdung zwischen Politikern und Bürgern führt, zu einem Klima, in dem Politikern mit Misstrauen begegnet wird, weil sie auf brennende Fragen mit Antworten aufwarten, die ihnen kaum jemand abnimmt.

Ude bezeichnet das Verhalten der politischen Klasse als «Beruhigungspille», die dem Wahlvolk verabreicht werde. Die Beschönigung, warnt Ude, würde die Menschen aber nicht beruhigen, sondern zusätzlich aufregen: «Postfaktische Thesen haben es an sich, spätestens zum Zeitpunkt ihrer Widerlegung kontraproduktiv zu wirken.» Wäre es möglich, dass diese Analyse auch auf die Schweiz zutrifft?

Dass ein linker Politiker die Flüchtlingspolitik Berlins scharf kritisiert, lässt aufhorchen. In seiner lesenswerten Streitschrift «Die Alternative oder: Macht endlich Politik» wirft Ude der Politik und kirchlichen Vertretern Naivität vor. Sie hätten zum Beispiel für alle 890'000 Flüchtlinge des Jahres 2015 ihre Hand ins Feuer gelegt und beteuert, dass diese Menschen auf der Flucht vor Gewalt und Krieg seien und «allesamt keine Straftäter» seien. Dabei habe man nicht einmal mit Sicherheit das Herkunftsland oder den Namen gekannt. Indem man die Möglichkeit des Missbrauchs zum vornherein ausgeschlossen habe, habe man eine (notwendige) Debatte unterdrückt. Damit habe die Politik ein Glaubwürdigkeitsproblem der offiziellen Flüchtlingspolitik geschaffen.

Nicht einmal 200 Jobs

Damals habe man behauptet, die meist jungen Flüchtlinge würden das Sozialsystem retten, indem sie der Überalterung der einheimischen Bevölkerung entgegenwirken. Die Politik habe hier viel beschönigt, so Ude, um die Willkommenskultur zu unterstützen. Das ernüchternde Ergebnis: Nach einem Quartal waren nicht einmal 200 Jobs entstanden – und das bei 890'000 Flüchtlingen. Sprachkurse und Integration würden Zeit brauchen, räumt Ude ein, meint aber: «Hält heute noch irgendjemand die These aufrecht, auch nur die Hälfte oder ein Viertel der Flüchtlinge werde in absehbarer Zukunft die Stelle einer Facharbeitskraft besetzen?»

Ude zeigt anhand von weiteren Beispielen, wie die Politik schwierigen Abwägungsfragen ausweicht, indem sie auf Moral setzt, ohne die Konsequenzen zu diskutieren. Dazu gehöre die Akzeptanz des «Geschäftsmodells», wonach Grossfamilien einen jugendlichen Mann vorausschicken, der dann einen Anspruch auf Familiennachzug auslöst. Dazu gehört laut Ude auch die Rettung aus Seenot: «Ermöglichen die Retter nicht erst das Geschäftsmodell krimineller Schleuserbanden,» fragt er, weil diese Hunderte Flüchtlinge in todgeweihte Schlauchboote stopfen, da man sich darauf verlassen könne, dass Hilfsorganisationen nahe der libyschen Küste rettend eingreifen würden?

Die Politik macht sich überflüssig

Ude wirft der Politik vor, sich von angeblichen Sachzwängen leiten zu lassen, ihr Handeln als «alternativlos» hinzustellen. Damit mache sich die Politik überflüssig. Mehr als das: «Die Irrlehre von der Alternativlosigkeit trägt unmittelbar dazu bei, Proteste auf die Strasse zu treiben, Wut immer hilfloser und damit aggressiver zu machen.»

Jetzt räche sich, dass der politische Diskurs vernachlässigt worden sei, «weil die grossen Parteien im Kampf um einen Platz in der Mitte sich selbst entkernt haben, sich in der zentralen Flüchtlingsfrage in moralische Überlegenheit oder Symbolpolitik geflüchtet haben», so Ude. Das sei nicht nur bei der Flüchtlingspolitik der Fall: Die grossen Parteien hätten sich echten Diskussionen ebenfalls über die Bankenrettung, über Griechenland, über die Türkei oder Auslandseinsätze der Bundeswehr verweigert. Ude plädiert deshalb für grosse Grundsatzdebatten von unterscheidbaren politischen Parteien. Seine Empfehlung: «Die wirkliche Alternative heisst: zurück zur Sachpolitik.» (Basler Zeitung)