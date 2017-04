May kündigt überraschend Neuwahlen an

Premierministerin Theresa May hat überraschend Neuwahlen in Grossbritannien angekündigt. Die Wahl soll am 8. Juni stattfinden, teilte May in einer kurzfristig angesetzten Ansprache in London mit. Sie begründete den Schritt damit, dass das Parlament sich uneinig sei über den geplanten EU-Austritt ihres Landes. «Vom Brexit gibt es kein Zurück», sagte May.

«Wir brauchen eine Parlamentswahl und wir brauchen sie jetzt», sagte May vor den Medien. Die Entscheidung sei ihr schwer gefallen, aber nur so liessen sich Sicherheit und Stabilität erreichen. «Lassen Sie uns dem Land weiterhin die starke und stabile Führung geben, die es in dieser ernsten Situation nach dem Brexit braucht.»

Bisher Neuwahlen ausgeschlossen

May beschuldigte ihre Gegner, ein «politisches Spiel» zu treiben, um die Brexit-Gespräche zu untergraben. Sie forderte die Opposition auf, ihren Aufruf zu einer Neuwahl mitzutragen und den Wählern die Entscheidung zu überlassen. Am Mittwoch solle das Parlament über die geplante Wahl am 8. Juni abstimmen.

Die konservative Politikerin hatte Neuwahlen bislang ausdrücklich ausgeschlossen. Sie musste sich aber immer wieder gegen Vorwürfe erwehren, sie habe kein Mandat. May war im Juli 2016 von ihrer Partei ins Amt gewählt worden, nachdem ihr Vorgänger David Cameron nach dem Brexit-Votum am 23. Juni zurückgetreten war. Erst Ende März hatte May die Austrittserklärung ihres Landes aus der EU verkündet.

Zweidrittelmehrheit erforderlich

Regulär sollte erst wieder im Jahr 2020 gewählt werden. Jüngste Umfragen deuten darauf hin, dass Mays Konservative einen erheblichen Vorsprung vor der oppositionellen Labour-Partei hat und ihre Regierungsmehrheit erheblich ausbauen könnte. Nach britischem Recht kann der Premierminister eine Wahl ansetzen, wenn zwei Drittel der Abgeordneten dafür stimmen.

Es geht bergab: Der Pfund-Kurs nach der kurzfristig anberaumten Regierungserklärung. (Infografik: Bloomberg)

Eine erste Reaktion zeigte bereits der Kurs des britischen Pfundes: Nach der kurzfristig anberaumten Erklärung am Vormittag verlor die Währung sichtbar.

(jdr/sda)