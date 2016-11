Merkels Herausforderer

CDU-Chefin Angela Merkel hat mit der Ankündigung ihrer erneuten Kanzlerkandidatur die SPD unter Zugzwang gesetzt. Die Sozialdemokraten wollen aber nichts überstürzen. Die K-Frage soll an einer Vorstandsklausur geklärt werden. Das beschloss die SPD-Spitze heute Montag einstimmig. «Im Januar legen wir fest, wer für uns in den Ring steigt», sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley in Berlin.

Für die Kanzlerkandidatur kommen bei der SPD zwei Personen infrage: Parteichef und Vizekanzler Sigmar Gabriel sowie Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments. Schulz würde aber nur zum Zuge kommen, falls Gabriel verzichtet. Als Parteichef hat Gabriel ein Vorrecht in der K-Frage. Gabriel hatte vor vier Jahren Peer Steinbrück die Kandidatur überlassen, diesmal muss er nach Ansicht vieler Genossen selber ran. Der Zeitpunkt für die Ankündigung seiner Kanzlerkandidatur wäre günstig, heimste Gabriel doch zuletzt Erfolge ein, etwa bei der Kür von Aussenminister Frank-Walter Steinmeier als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten. Doch Gabriel ist nicht unangefochten in seiner Partei. Er hat das Image des Sprunghaften, das vielen in der SPD missfällt. Gegen Gabriel sprechen auch seine konstant niedrigen Umfragewerte.

Schulz kommt auch als Aussenminister infrage

Für den Europapolitiker Schulz spricht, dass er bei einem Teil der Sozialdemokraten Hoffnungen weckt. Er ist ein mitreissender Redner und ein leidenschaftlicher Europäer, und er schneidet bei Umfragen besser ab als Gabriel. Schulz muss im Januar voraussichtlich den Vorsitz im Europäischen Parlament an einen Konservativen abgeben. Doch Schulz, so berichten es Medien, möchte um seinen Präsidentenposten kämpfen. Falls dies nicht klappen sollte, wäre er frei für eine Kanzlerkandidatur. Schulz gilt allerdings auch als Kandidat für das Amt des Aussenministers, wenn Steinmeier im Februar zum neuen Bundespräsidenten gewählt wird.

In Interviews betonte SPD-Vize Ralf Stegner, dass die Sozialdemokraten trotz derzeit mässiger Umfragen selbstbewusst in den Bundestagswahlkampf gegen Merkel gehen könnten. «Wir unterschätzen sie nicht. Aber ihr Mythos der Unbesiegbarkeit ist weg.» Wie Stegner weiter sagte, hat die SPD bei den Bundestagswahlen 2017 das Ziel, eine Mehrheit abseits von Kanzlerin Merkel zu bekommen. Eine Koalitionsaussage für ein rot-rot-grünes Bündnis im Wahlkampf lehnte Stegner allerdings ab.

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley sieht die Ankündigung von Kanzlerin Merkel, im nächsten Jahr wieder anzutreten, als Ansporn für einen politischen Wechsel. «Nach zwölf Jahren im Amt ist die Luft wirklich raus», erklärte Barley. «Merkel hat keine Antworten auf die wirklichen Probleme und Sorgen der Menschen in unserem Land.» In der sogenannten Sonntagsfrage zu den Bundestagswahlen erreicht die Union aber immer noch die grösste Zustimmung aller Parteien, mit klarem Vorsprung auf die SPD.

Die Union liegt klar vorne: Ergebnisse der neuesten Sonntagsfrage zu den Bundestagswahlen 2017. Screenshot: wahlumfrage.de

Die im Deutschen Bundestag vertretene Opposition will mit dem Versprechen einer grundlegend anderen Politik eine vierte Amtszeit Merkels verhindern. Grünen-Chefin Simone Peter sagte, ihre Partei werde sich für einen «echten Politikwechsel» einsetzen. «Wir werden 2017 dafür kämpfen, dass die merkelsche Kaputtsparpolitik in Europa, ihre verhängnisvolle Mutlosigkeit beim Klimaschutz und die wachsende Ungleichheit beendet werden.» Die Grünen werden mit zwei Spitzenkandidaten bei den Bundestagswahlen antreten. Zur Auswahl stehen unter anderem die Co-Fraktionschefs Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt sowie Parteichef Cem Özdemir.

Der Linken-Vorsitzende Bernd Riexinger machte Merkel schwere Vorwürfe: «Eine Kanzlerin, die mit ihrer Rentenpolitik auch Menschen mit einem normalen Einkommen nach einem langen Erwerbsleben ungerührt in die Altersarmut schickt, macht den Menschen berechtigterweise keine Hoffnung, dass sich für sie irgendetwas zum Besseren wenden wird.» Die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sahra Wagenknecht, hat inzwischen ihren Anspruch auf die Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl gemeinsam mit ihrem Co-Vorsitzenden Dietmar Bartsch untermauert.

Freude bei der AfD

Die erneute Kanzlerkandidatur Merkels hat bei der Alternative für Deutschland (AfD) Freude ausgelöst. «Das wird unserer Partei nützen», sagte AfD-Chefin Frauke Petry. Ein ideales Szenario für die AfD wäre, wenn EU-Parlamentspräsident Schulz als Kanzlerkandidat der SPD antreten würde. «Wie kein anderer Deutscher steht Schulz für das Scheitern der EU», sagte Petry. Merkel und Schulz verkörperten als «Traumduo der Grossen Koalition» den Niedergang Deutschlands.

Bei den kommenden Bundestagswahlen will die AfD den Sprung in den Bundestag schaffen. Petry ist zwar das Gesicht der Partei. Die AfD-Führung will aber nicht mit Petry als alleiniger Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf ziehen. (Tages-Anzeiger)