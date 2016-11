Niederlande beschliessen Burkaverbot

Nach monatelangen Diskussionen hat das niederländische Abgeordnetenhaus ein Burkaverbot beschlossen. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte heute in Den Haag für ein Verbot des muslimischen Ganzkörperschleiers an öffentlichen Orten wie Schulen und Krankenhäusern und in öffentlichen Verkehrsmitteln, wie die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Khadija Arib, verkündete.

Bei einem Verstoss droht eine Geldstrafe von bis zu 400 Euro. Nun muss das Gesetz noch den Senat passieren. Wann das Verbot in Kraft tritt, ist noch nicht bekannt.

Die niederländische Regierung hatte sich bereits im Mai vergangenen Jahres für ein derartiges Gesetz ausgesprochen. In anderen europäischen Ländern ist die Vollverschleierung an öffentlichen Orten bereits verboten.

(rub/AFP/sda)