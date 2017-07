Nüchterne Träume

Dass fast niemand politische Programme liest, ist allgemein bekannt. Umso mehr kommt es darauf an, wie sie vorgestellt werden und was aus ihnen herausgegriffen wird. Gestern präsentierten Kanzlerin Angela Merkel und der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer ihr Regierungsprogramm vor der Bundestagswahl im September. Es heisst: «Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.» Seehofer blähte die Brust auf und machte dazu einen untertänigen Kratzfuss vor dem Volk: Aus dem Umstand, dass das durch die Union regierte Land so «prächtig» dastehe, bezöge man die Legitimation, sich auch 2017 wieder zu «bewerben».

Neben den politischen Zielen hatten Merkel und Seehofer ihre je eigene Botschaft. Seehofer, der die Kanzlerin in der Flüchtlingskrise stark kritisiert hatte, verwendete viel Zeit auf die Betonung, wie einig man sich sei. Das Programm stehe für «echten Gemeinschaftsgeist», bei keinem Punkt habe es «eine fachliche Kontroverse» gegeben, gegenüber Merkel habe er «blindes Vertrauen».

Angesichts der umfassenden Übereinstimmung stellte sich die Frage, wieso es die CSU für notwendig hält, zusätzlich noch einen sogenannten Bayern-Plan vorzulegen. Das sei kein Antiregierungsprogramm», beschwichtigte Seehofer. Es klang bei ihm neuerdings eher wie eine folkloristische Zusatzbroschüre, in der in «bayerischer Sprache» noch einmal das Wahlprogramm erklärt wird. Die «Obergrenze», ein fixe Limitierung der Flüchtlingszahl, soll aber trotzdem drin stehen.

Merkel nickte

Seehofer zeigte sich mit der Entwicklung der Flüchtlingspolitik «ausserordentlich zufrieden». «Wir haben alle gelernt», sagte er, «wir sind für die Reduzierung». Merkel nickte und sagte: «2015 soll sich – in der Tat – nicht wiederholen.» Ihre Kernbotschaft war aber eine andere. Merkel versuchte zu demonstrieren, dass sie auch nach zwölf Jahren noch motiviert ist zu regieren. Anfangs 2017 zogen das viele Zeitungen in Zweifel. «Wir haben Lust, wir haben Neugierde und Kraft für die Zukunft», sagte Merkel gestern. Selbst die Programmarbeit habe ihr «Spass gemacht» – «hier können Sie einfach ein bisschen träumen», berichtete sie. Sie habe immer Lust auf Zukunft.

Die Träume der Union wurden in nüchterne Sprache übersetzt. Der Herausforderer muss liefern, der Verteidiger verwalten, will er nicht seine ganze Regierungsarbeit desavouieren. Dementsprechend bietet die Union ein Programm ohne Originalitäten. Das Ziel der Vollbeschäftigung im Jahr 2025 ist da repräsentativ. Die CDU blickt zurück, erwähnt dass seit 2005 die Arbeitslosigkeit halbiert wurde und in die Zukunft, in der es noch besser werden soll. Ein sehr ambitioniertes Ziel ist die Vollbeschäftigung nicht. Schon heute ist sie in Bayern und Baden-Württemberg mit einer Arbeitslosigkeit um die drei Prozent erreicht.

Weiter empfiehlt sich die Union als die Partei, die keine höheren Steuern erheben und keine neuen Schulden machen will. Der Solidaritätszuschlag, eine Steuerergänzung, die vor allem mit den Kosten der Wiedervereinigung legitimiert wird, will die Union «ab dem Jahr 2020 schrittweise schnellstmöglich abschaffen», wie es etwas zögerlich heisst. Bei den Steuern verwies Seehofer auf die SPD, die obwohl der Staat so viel Geld einnehme wie nie, auf «Umverteilung» setze. Tatsächlich will die SPD den Spitzensteuersatz von 42 auf 45 Prozent anheben, und dies ab einem Einkommen von 76000 Euro.

Politik für Familien

Die Union will Familien noch stärker begünstigen. Das Kindergeld soll monatlich um 25 Euro pro Kind erhöht werden. Dazu soll ein «Baukindergeld» den Erwerb von Wohneigentum erleichtern. So sollen Familien jährlich 1200 Euro pro Kind erhalten, wenn sie eine Immobilie kaufen.

Die Union sei und bleibe auch die Partei der inneren Sicherheit, heisst es im Programm. Die Zahl der Polizisten soll um 15000 Beamte erhöht werden. Anders als die SPD will sie die Verteidigungsausgaben bis 2024 schrittweise in Richtung zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts erhöhen, so wie es die Nato vorsieht. Ein Marshall-Plan mit Afrika soll dafür sorgen, dass dort «eine neue mittelständische Kultur der Selbstständigkeit» entstehe. Entwicklungshilfe und Verträge mit afrikanischen Ländern «nach dem Vorbild des Türkei-Abkommens» sollen helfen, die Migration zu bremsen.

Bei der doppelten Staatsbürgerschaft betreibt die Union eine unentschlossene Politik. Sie schreibt zwar dass die «dauerhafte doppelte Staatsbürgerschaft immer die Ausnahme bleiben» müsse. Konkret zeigt sich, dass die Regelung aber nur Personen ausserhalb der Europäischen Union betrifft.

Seehofer bezeichnete das Parteiprogramm als «Fundgrube» für die Umsetzung von Wohlstand und Sicherheit aller. Das klingt doch ein bisschen zu kreativ. Das Programm setzt vor allem auf Kontinuität, mit Ausnahme der Flüchtlingspolitik. In der Plakatkampagne gibt sich die Union auffällig patriotisch. Die orange Parteifarbe weicht Schwarz-Rot-Gold im Hintergrund. (Basler Zeitung)