Österreichs Feldzug gegen illegale Doppelpässe

Mit seinem ausgeprägten Akzent klingt Mehmet Altin wie ein gebürtiger Tiroler. Doch der Campingplatzbetreiber, der vor Jahrzehnten in die Gemeinde Ehrwald zog, könnte seine österreichische Staatsbürgerschaft bald verlieren - so wie möglicherweise Tausende andere, die ins Visier einer Kampagne von Politik und Behörden des Alpenstaates geraten sind. Ziel ist es, gegen den illegalen gleichzeitigen Besitz eines türkischen und eines österreichischen Passes vorzugehen.

Altins Problem resultiert auch aus dem verbreiteten Empfinden, dass sich viele Türken in Österreich Jahrzehnte nach ihrer Ankunft nicht integriert haben und eine Bedrohung für die europäischen Werte darstellen - ein Thema, das auch anderswo in Europas aktuell ist.

Der 50 Jahre alte Altin fährt Ski und unternimmt Bergtouren. Auch wenn der türkische Kurde auf dem Papier Muslim geblieben ist - seine sechs Kinder aus den Ehen mit einer Österreicherin und dann einer Deutschen sind katholisch, sprechen kein Türkisch. Altin sieht sich nicht als Gesetzesbrecher, sondern als Opfer. Die türkischen Behörden hätten ihm zwar bestätigt, dass seine Staatsbürgerschaft aufgehoben wurde, dies aber nicht umgesetzt. Dafür kann er auch Belege vorweisen. Doch das Land Tirol hat gegen Altin entschieden.

Per Gesetz müssen in Österreich in den meisten Fällen neue Staatsbürger ihre alte Staatsbürgerschaft abgeben. Kinder, bei denen ein Elternteil österreichisch und der andere Ausländer ist, können beide Pässe erhalten.

Meist nur zufällig aufgedeckt

Befürworter eines verschärften Vorgehens gegen Personen mit zwei Pässen begründen das unter anderem mit den Ergebnissen des Referendums vom April, das die Machtbefugnisse von Präsident Recep Tayyip Erdogan massiv ausgeweitet hat. Sie argumentieren, dass viele Türken sich den demokratischen Idealen der EU widersetzten. Mehr als 70 Prozent der Türken, die in Österreich ihre Stimme abgegeben haben, stimmten für die von Erdogan angestrebte Verfassungsänderung.

Landesweite Statistiken über die entzogenen doppelten Pässe liegen nicht vor. In Tirol heisst es von den Behörden, dass pro Jahr zuletzt etwa 30 Personen - überwiegend Türken - ihren österreichischen Pass abgeben mussten. Doch solche Fälle wurden bislang meist nur zufällig aufgedeckt. Deswegen fordern jetzt Politiker verschiedener Lager ein systematische Vorgehen, um solche Gesetzesbrecher zu entlarven.

Rechnet man die türkischen Angaben über Wahlberechtigte in Österreich aus dem Jahr 2015 hoch, kommt man auf ungefähr 106'000 türkische Staatsbürger in dem Alpenstaat. Die österreichische Regierung hat aber nur rund 93'000 Türken im Land erfasst. Damit könnten rund 13'000 Personen im Besitz beider Staatsbürgerschaften sein.

Herbert Kickl von der rechtspopulistischen FPÖ spricht von Tausenden möglichen Fällen, in denen Bürger ihre türkischen Pässe abgegeben hätten, um Österreicher zu werden - und dann später heimlich wieder Bürger der Türkei geworden seien und ihr Reisedokument zurückerhalten hätten. Er fordert eine Aussetzung aller Einbürgerungen von Türken für unbestimmte Zeit. Andere Parteien, die bislang nicht in Verbindung mit der ablehnenden Haltung der FPÖ gegen Einwanderer standen, haben sich der Forderung angeschlossen.

Empfindliche Geldbussen im Gespräch

Peter Pilz von den Grünen sagt, er habe eine geheime Liste mit 100'000 Namen von Türken, die sich am Referendum im April beteiligt hätten. Diese Liste könne man gegenchecken mit den Namen von Besitzern österreichischer Ausweise. Bislang hat er die Liste jedoch nicht den Behörden überstellt. Innenminister Wolfgang Sobotka von der bürgerlichen ÖVP schlägt derweil empfindliche Geldbussen und andere Strafmassnahmen gegen den missbräuchlichen Doppelpass vor.

Altin sieht die Entwicklung als einen Versuch, die ausländerfeindlichen Strömungen aufzugreifen, die der FPÖ in den Meinungsumfragen vor der Nationalratswahl im Oktober derzeit den Spitzenplatz bescheren. Seit 1995 ist er österreichischer Staatsbürger, kooperiert nun mit den Behörden. Neben Dokumenten türkischer Behörden, die ihm 1996 und 2002 bestätigten, dass er die türkische Staatsbürgerschaft verloren habe, trägt sein österreichischer Reisepass Dutzende Stempel, wie sie nur Nicht-Bürger bei der Einreise in die Türkei erhalten.

Doch die Tiroler Behörden haben ihn vergangenen Monat schriftlich darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihm die österreichische Staatsbürgerschaft entzogen werde, weil er einen türkischen Pass habe und dieses Dokument in vollem Bewusstsein behalten habe. Schliesslich sei nicht erkenntlich, welches Motiv die türkischen Behörden gehabt haben sollten, ihn im Geheimen oder unter Zwang wieder zum türkischen Bürger zu machen.

Sprach- und andere Einbürgerungstests

Altin habe die Möglichkeit, sich erneut um einen österreichischen Pass zu bewerben, wenn belegt sei, dass er seinen türkischen tatsächlich abgegeben habe. Dann muss er aber Sprach- und andere Einbürgerungstests absolvieren, die es vor Jahrzehnten nicht gegeben hat. Für weniger integrierte Türken könnte das ein Problem sein, für Altin nicht.

Doch für Altin wäre eine neue Bewerbung um einen österreichischen Pass ein Schuldeingeständnis. Deswegen ist er vor Gericht gezogen. Er wolle nicht, dass die Politik den Kampf um die Wählergunst auf seinem Rücken austrage. Auf die Unterstützung in seinem Heimatort Ehrwald kann er dabei bauen - auch wenn die Tiroler grundsätzlich als misstrauisch gegenüber Fremden gelten. Doch Bürgermeister Martin Hohenegg stellt klar, dass Altin nicht einfach nur integriert sei - er sei wirklich einer von den Einheimischen. (amu/dapd)