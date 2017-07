Polizei bestätigt Folter an G8-Demonstranten

Die Polizei in Italien hat erstmals offiziell eine Mitschuld an der Polizeigewalt gegen Demonstranten am Rande des G8-Gipfels in Genua 2001 eingeräumt. «Ich sage klar und deutlich, dass es Folter gab», sagte der italienische Polizeichef Franco Gabrielli am Mittwoch der Tageszeitung «La Repubblica».

Gabrielli sprach über die damaligen Vorfälle, einen Monat nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) Italien zum zweiten Mal wegen des brutalen Vorgehens der Polizisten verurteilt hatte. Seit Anfang Juli gilt Folter im Land zudem als Straftatbestand.

Gabrielli nannte das Sicherheitskonzept des Gipfels der grossen Industrienationen im Jahr 2001 «eine Katastrophe», betonte aber auch, dass sich bei der Polizei in Italien seitdem viel geändert habe, wie der relativ friedliche Ablauf der EU- und G7-Treffen in diesem Jahr gezeigt habe.

Das dreitägige Gipfeltreffen im Juli 2001 wurde von massiven Protesten begleitet. Bei Ausschreitungen und Zusammenstössen mit der Polizei wurden etwa 500 Menschen verletzt, ein Demonstrant starb.

Im Hinblick auf die Ausschreitungen des G20-Gipfels vergangene Woche in Deutschland sagte Gabrielli: «Schauen Sie, was in Hamburg passiert ist. Und schauen Sie, was stattdessen beim diesjährigen G7-Gipfel in Taormina auf Sizilien passiert ist». Die italienische Polizei setze nun auf Prävention statt auf Repression, um die Protestierenden friedlich zu begleiten. (pre/sda)