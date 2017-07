Rechtsextremen-Schiff steckt in Zypern fest

Aktivisten der identitären Bewegung (IB) halten sich seit einer Woche in Catania auf. In der sizilianischen Hafenstadt warten sie auf die Ankunft der C-Star. Die IB-Leute wollen an Bord des Schiffs, das danach auf die libysche Küste zusteuern soll, um die Rettung von Flüchtlingen durch Hilfsorganisationen zu stoppen – und damit die «Invasion von Illegalen» zu beenden. Die Mission dieser Rechtsextremen läuft unter dem Titel «Defend Europe». Die selbst ernannten Verteidiger Europas müssen sich allerdings gedulden, bis sie vor den Gewässern Libyens in Aktion treten können.

Die C-Star hätte schon am vergangenen Samstag in Catania sein müssen. Doch seit der Abfahrt vor zwei Wochen in Djibouti am Golf von Aden ist das Identitären-Schiff auf Probleme gestossen. Zunächst wurde die C-Star beim Passieren des Suezkanals von den ägyptischen Hafenbehörden tagelang blockiert – wegen fehlender Dokumente, was von den Identitären alles als «Fake-News» abgetan wurde. Und seit Montag ankert das Schiff im Hafen von Famagusta im Osten Zyperns. Dies zeigt der Webdienst «Marine Traffic», der in Echtzeit die Position von Schiffen anzeigt und andere Informationen liefert. Ein interessantes Detail: Die C-Star ist nun als Schiff unter mongolischer Flagge registriert, vor der Ankunft in Famagusta war sie unter der Flagge von Djibouti unterwegs.

Berichte über Festnahme von Schiffscrew

Weshalb die C-Star nach dem Erreichen des Mittelmeers nicht in Richtung Sizilien gefahren war, sondern in Richtung Zypern, ist eine von vielen offenen Fragen. In den sozialen Medien kursierten unterschiedliche Informationen über den Grund des tagelangen Zwischenstopps in Zypern. Nach anfänglichen Angaben von «Defend Europe» auf Twitter sollen in Famagusta Proviant und Treibstoff geladen worden sein. Lokale Medien vermeldeten, dass das Schiff der Identitären beschlagnahmt und der Schiffskapitän festgenommen worden sei. Angeblich wird er des Menschenschmuggels verdächtigt. Einen entsprechenden Bericht hat der Newsdienst von Buzzfeed verbreitet. Die aus Asien stammenden Crewmitglieder sollen die C-Star verlassen haben.

«Defend Europe» hat inzwischen die Probleme der C-Star in Famagusta indirekt bestätigt. Dabei richtet sie via Twitter Vorwürfe gegen die Hilfsorganisationen. Diese sollen die aus Sri Lanka stammenden Schiffscrewmitglieder zu überreden versucht haben, Asylgesuche zu stellen. «Die NGOs erfinden laufend neue Anschuldigungen: Waffen, Drogen und jetzt Menschenhandel», heisst es in einem weiteren Tweet, «immer mehr Fake-News von den NGOs, die unser Schiff stoppen wollen.»

Aufgrund der Komplikationen im Hafen von Famagusta scheint es offen, ob und wann die C-Star weiterfahren und Kurs auf Catania nehmen kann. In der sizilianischen Hafenstadt hat sich jedenfalls bereits Widerstand gegen die Identitären formiert. In den letzten Tagen traten Anti-Rassismus-Gruppen und Menschenrechtsorganisationen in Aktion. In einem Brief an das italienische Innenministerium und die sizilianischen Behörden forderten sie, das Einlaufen der C-Star im Hafen von Catania zu verbieten. Und der Bürgermeister von Catania, Enzo Bianco, machte klar, dass die Identitären nicht willkommen sind in seiner Stadt. Die Aktion der rechtsextremen Aktivisten bezeichnete er als «eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit im Hafen».

Streit um Verhaltenskodex für NGOs

Die mehr als zehn NGOs, die im Mittelmeer zur Rettung von Flüchtlingen im Einsatz sind, blicken mit Sorge auf die «Defend Europe»-Aktion der Identitären. Dabei haben sie ein grösseres Problem, seit ein sizilianischer Staatsanwalt den Verdacht geäussert hat, dass Flüchtlingshelfer und Schlepper gemeinsame Sache machten. Obwohl es für diese Anschuldigung keine Beweise gibt, sieht sich der italienische Staat zum Handeln veranlasst. Er will den Hilfsorganisationen im Mittelmeer einen neuen Verhaltenskodex aufzwingen. Insbesondere sollen Schiffe der Hilfsorganisationen nur im äussersten Notfall in libysche Hoheitsgewässer eindringen.

Nach Ansicht der Hilfsorganisationen ist ein solcher «Code of Conduct» überflüssig. «Es gibt bereits einen Verhaltenskodex, an den wir uns auch streng halten», sagte etwa Ruben Neugebauer, Sprecher von Sea-Watch, in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. «Das ist das internationale See- und Völkerrecht.»

Verlängerung der Mission «Sophia»

Angesichts der akuten Flüchtlingskrise haben nun die EU-Staaten beschlossen, die Marinemission «Sophia» bis Ende 2018 zu verlängern. Ziel der Operation ist es, das Geschäftsmodell von Schleppern im südlichen zentralen Mittelmeer zu zerschlagen. Für Italien ist der EU-Marineeinsatz allerdings mehr Problem als Hilfe. Das liegt vor allem daran, dass die eingesetzten Kriegsschiffe mehr und mehr Menschen vor dem Ertrinken retten, an Bord nehmen und dann in italienische Häfen bringen. Andere EU-Staaten weigern sich, ihre Häfen für Bootsflüchtlinge zu öffnen.

Die Mission «Sophia» ist umstritten, obwohl sie von den EU-Staaten einstimmig, also einschliesslich Italien, mitgetragen wird. Kritiker werfen den beteiligten Staaten vor, die Rettung von Flüchtlingen erzeuge eine Sogwirkung und locke nur noch mehr Migranten an. Gleichzeitig würden die Schlepperbanden noch billigere Boote einsetzen, weil sie davon ausgehen könnten, dass die Flüchtlinge kurz nach dem Verlassen der libyschen Hoheitsgewässer von dort kreuzenden Schiffen gerettet werden. (Tages-Anzeiger)