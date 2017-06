Regieren gegen den Zeitgeist

Wie lange Theresa May noch britische Premierministerin bleibt, ist äusserst ungewiss. Sicher ist, dass ihre restliche Amtszeit einem Hürdenlauf gleichen wird: Gerade einmal dreizehn Mandate beträgt die Mehrheit, die ihre Regierung im Unterhaus noch hat, und dies auch nur zusammen mit der Democratic Unionist Party (DUP), einer Partei nordirischer Protestanten, die sich ihre Zustimmung teuer abkaufen liess: Insgesamt 1,5 Milliarden Pfund zusätzlich sollen in den kommenden Jahren von London an die Regionalregierung in Belfast überwiesen werden.

Eine erste Hürde hat May gestern genommen: Das Unterhaus debattierte über die Thronrede der Königin vom Mittwoch letzter Woche, also über das Programm der Premierministerin für die nächsten zwei Jahre. Die oppositionelle Labour-Partei hatte dieses mit Zusätzen versehen wollen. Hätte sich dafür eine Mehrheit gefunden, wäre May zwar nicht unmittelbar gestürzt, doch hätte sie wohl die Vertrauensfrage stellen müssen. Schliesslich winkten 323 Abgeordnete das Programm der Premierministerin durch. Das waren vier weniger, als Tories und DUP zusammen Mandate haben, doch waren einige Parlamentarier nicht anwesend. Abweichler gab es offenbar weder unter den Tories noch bei der DUP.

Der Zeitgeist, das zeigte die vorhergehende Debatte im Parlament, steht spätestens seit der Parlamentswahl vom 8. Juni auf Labours Seite. Der Brand des Grenfell Towers, eines Londoner Wohnhochhauses, bei dem Mitte Juni mindestens 79 Menschen starben, hat den Forderungen der Oppositionspartei nach einer Abkehr von der Sparpolitik der Regierung zusätzlich Auftrieb verliehen. Zu Recht wird nun darauf hingewiesen, das Desaster sei erst durch die jahrzehntelange Vernachlässigung der Sozialbauten möglich geworden. Dass hier einiges im Argen liegt, bestreitet auch die Regierung nicht; landesweit sind seit dem Grenfell-Brand ähnliche Gebäude evakuiert worden.

Mangel an Empathie?

Theresa May war nach der Brandkatastrophe, die wenige Tage nach dem enttäuschenden Abschneiden ihrer Partei bei den Wahlen erfolgte, zusätzlich in die Defensive geraten: Seit Lady Dianas Tagen wird Mitgefühl Personen des öffentlichen Lebens auch in England nur noch abgenommen, wenn es theatralisch zur Schau gestellt wird. Im Gegensatz zu May hatte Labour-Chef Jeremy Corbyn dies begriffen.

Manche Medien, mehr aber noch Demonstranten auf der Strasse, unterstellten der Premierministerin daraufhin, das Schicksal der Brandopfer lasse sie kalt; wer die streckenweise bizarre Debatte verfolgte, hätte meinen können, May höchstpersönlich sei an der Katastrophe schuld. Darauf schien John McDonnell, Labours Schattenfinanzminister, gestern aufbauen zu wollen: Die Bewohner des Wohnturms seien «durch politische Entscheidungen umgebracht worden», behauptete er und meinte damit natürlich Entscheidungen der anderen, also der Tories.

Theresa May reagierte auf diese selten schamlose und dümmliche Aussage mit dem Hinweis, die brennbaren Dämmstoffe, welche die Ausbreitung des Feuers begünstigt hatten, seien während der Amtszeit des Labour-Premierministers Tony Blair montiert worden. Einmal mehr wurde klar, dass der Kampf um politischen Geländegewinn vor nichts halt macht.

Über seine Verhältnisse

Die Zusätze, mit denen Labour das Regierungsprogramm versehen wollte, wären vor allem auf eine Erhöhung der Staatsausgaben hinausgelaufen: mehr Geld für Feuerwehr, Polizei und Spitäler. Dass Grossbritannien bereits jetzt über seine Verhältnisse lebt, scheint die Oppositionspartei nicht zu stören.

Bedenklich daran ist, dass May, die ohnehin kein Muster an Prinzipienfestigkeit darstellt, angesichts von Labours Zugewinnen nun mehr und mehr auf diesen Kurs einzuschwenken scheint. Sie habe verstanden, dass die Bürger der Austerität müde seien, sagte die Regierungschefin gestern. Damit könnte sie durchaus bei den Leuten sein: Die Hälfte der Briten befürwortet laut einer neuen Umfrage Steuererhöhungen und einen gleichzeitigen Anstieg der Staatsausgaben.

So besinnt sich Grossbritannien auf wirtschaftspolitische Rezepte der Vor-Thatcher-Zeit, auch wenn diese das Land seinerzeit an den Rand des Ruins gebracht haben. Man mag darin, vor allem unter Corbyns jungen Anhängern, ein Zeichen von Geschichtsvergessenheit und ökonomischem Analphabetismus sehen. Für die Zukunft verheisst dies kaum Gutes, zumal wirklich notwendige und einschneidende Reformen, etwa im beruflichen Ausbildungswesen, angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse von dieser Regierung kaum zu erwarten sein dürften.

Was den Brexit betrifft, herrscht derzeit offenbar schlechte Stimmung im Kabinett: Dabei soll es laut Times vor allem zwischen «Brexit-Minister» David Davis und Finanzminister Philip Hammond zu Spannungen gekommen sein. Davis möchte die Verhandlungen mit der EU falls nötig auch ohne Abschluss beenden; Hammond, der als Sachwalter der Interessen der Londoner City gilt, will unbedingt eine Übergangslösung mit Brüssel aushandeln. Laut Hammond könnte eine solche bis zu vier Jahre in Kraft bleiben; Davis möchte eine Übergangsregelung allenfalls für ein bis zwei Jahre. Bei einer Rede vor Vertretern der deutschen CDU in Berlin soll sich Hammond demonstrativ kompromissbereit gegeben haben: Es gehe darum, den Kuchen so aufzuteilen, dass alle Beteiligten glaubten, das grösste Stück bekommen zu haben, sagte er. Verhandlungstaktisch hat Davis’ Ansatz wohl wesentlich mehr Sinn als jener Hammonds und entspricht auch dem, was Theresa May laut eigenen Aussagen anstrebt. Eine Mehrheit der konservativen Fraktion scheint jedoch dem Schatzkanzler zuzuneigen: Gerade einmal 65 Tory-Abgeordnete sind gemäss einer Studie bereit, notfalls ohne Vertrag aus der EU auszuscheiden. Londons Verhandlungsposition dürfte dies kaum stärken. (Basler Zeitung)