Spion Daniel M. will Hilfe von deutschem Minister

Der bekannteste Spion der Schweiz kommt nicht frei – noch nicht. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat sein Gesuch um Entlassung aus der U-Haft abgelehnt. Das höchste deutsche Gericht hebt auch den Haftbefehl gegen den gebürtigen Solothurner nicht auf.

Trotzdem kann sich Daniel M. gewisse Hoffnung machen, dass er nicht mehr allzu viel Zeit in den über hundertjährigen Backsteinbauten der Justizvollzugsanstalt Mannheim verbringen muss. Nach der mündlichen Haftprüfung vom vergangenen Mittwoch hat der Bundesggerichtshof nun die Ermittler angewiesen, dass sie versuchen soll, eine Reihe prominenter Zeugen aufzubieten. Und diese Zeugen sollen Entlastung bringen.

Die Verteidiger von M. wollen nicht nur ein Trio hoher Schweizer Staatsvertreter für ihre Zwecke einspannen, sondern auch den scheidenden nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD). Der Kämpfer gegen das Bankgeheimnis war eine treibende Kraft beim Kauf von Schweizer Steuer-CDs zur Überführung deutscher Steuerhinterzieher. Jüngst hat er aber in einem Interview Zweifel daran geäussert, dass es in seiner Behöde einen Maulwurf gegeben habe.

Staatsschutz-Chef vor Aufgebot

Genau dies ist aber der Hauptvorwurf gegen M. Der deutsche Bundesanwaltschaft wirft dem 54-jährige Privatermittler vor, er habe eine menschliche Quelle in der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalens installiert, um die CD-Käufer auszuspionieren.

M. hat zwar zugegeben, Informationen über deutsche Steuerfahnder beschafft zu haben, doch die Maulwurf-These bestreitet er. In diesem Punkt gibt es eine spezielle Aussage-gegen-Aussage-Konstellation. Es steht die Aussage von Daniel M. gegen die Aussage von Daniel M. Der Privatermittler hatte selber Abfang 2014 bei der Bundeskriminalpolizei in Bern behauptet, er habe in einem deutschen Amt mit einem deutschen Partner einen Maulwurf platziert, der Informationen liefere. Dies habe er gegen Bezahlung von mehreren Zehntausend Franken für den Schweizer Nachrichtendienst des Bundes (NDB) getan. Weil die Aussageprotokolle zur deutschen Justiz gelangten, wurde M. am 31. April 2017 in Frankfurt verhaftet.

Seither behauptet Daniel M. das Gegenteil. Die Aussagen in Bern – so stellt es sein Schweizer Verteidiger Valentin Landmann dar – habe M. nur gemacht, weil er sich Unterstützung vom NDB bei Problemen mit der Schweizer Justiz erhofft habe. Auch die schweizerische Bundesanwaltschaft ermittelt gegen M. – im Zusammenhang mit dem Verkauf gefälschter Bankdaten.

Der Verfahrensleiter in jenem Fall, der führende Staatsschutz-Staatsanwalt Carlo Bulletti, soll nun in Karlsruhe angehört werden. Ebenso sollen dort NDB-Vize Paul Zinniker sowie der oberste Aufseher der Bundelwaltschaft, Niklaus Oberholzer, Zeugnis ablegen. Dafür müssten die Drei aber vom Amtsgeheimnis entbunden werden und anreisen. Bei Walter-Borjans könnte es etwas einfacher gehen. (baz.ch/Newsnet)