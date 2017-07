Und jetzt?

Der Bundestag hat gestern die «Ehe für alle» beschlossen. Manche Zeitungen sprechen von der wichtigsten Abstimmung in diesem Jahr überhaupt. Während die Haltung der Grünen, der Linken und der SPD schon lange entschieden war, nämlich für die Öffnung der Ehe für Homosexuelle, tat sich die Union mit der Frage schwer. Sie blockierte sie, bis Kanzlerin Merkel am Montag die «Ehe für alle» beiläufig zur Gewissensfrage erklärte. Jetzt, so ist zu lesen, haben die Konservativen ihr letztes grosses Unterscheidungsmerkmal verloren. Stimmt das?

Johann Christoph Adelung, der grosse deutsche Lexikograf des 18. Jahrhunderts, definierte die Ehe als «gesetzesmässige Verbindung zweyer Personen beyderley Geschlechts, Kinder mit einander zu erzeugen und zu erziehen». Das Konzept der Ehe war über Jahrhunderte eine Verbindung von Mann und Frau zwecks Fortpflanzung. Die Gebrüder Grimm definierten die Ehe in ihrem «Deutschen Wörterbuch» als «ein von gott eingesetztes band zwischen mann und weib». Und selbst das Bundesverfassungsgericht, das sich stets für die Gleichberechtigung von Homosexuellen einsetzte, hielt noch 2002 fest, dass «die Verschiedengeschlechtlichkeit der Partner» ein zwingendes Merkmal der Ehe sei. Gemessen an diesen Vorstellungen hat sich gestern im Bundestag tatsächlich Gewaltiges vollzogen. Das alte Konzept der Ehe wurde über den Haufen geworfen. Die Fortpflanzungsehe, gern als «Keimzelle des Staates» bezeichnet, gibt es nicht mehr.

Praktisch hat sich allerdings wenig geändert. Mit der «eingetragenen Lebenspartnerschaft» waren homosexuelle Paare schon bisher weitgehend gleichgestellt. Der hauptsächliche Unterschied stellte das Adoptionsrecht dar. Aber warum sollte man Homosexuellen verbieten, gemeinsam Kinder grosszuziehen? Umso mehr, als dies bei Geschiedenen faktisch heute schon oft der Fall ist. Man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass es Kindern zu Gute kommt, wenn ihnen die Eltern eine männliche und eine weibliche Perspektive auf die Welt vermitteln. Aber man wird schnell zum Schluss kommen, dass es für das Wohl der Kinder viel Entscheidenderes gibt. Liebe und Verantwortung beispielsweise.

Merkels Haltung

Im Bundestag stimmten 75 Unions-Abgeordnete für die «Ehe für alle», 226 stimmten dagegen, unter ihnen auch Angela Merkel, die die Abstimmung selbst ermöglichte. Ihre Haltung mag paradox scheinen und inkonsequent, aber sie ist vor allem der Ausdruck davon, dass es bei der Ehe für Homosexuelle nicht mehr um eine entscheidende Frage geht. Sie ist nicht die grosse Schlacht der Konservativen im 21. Jahrhundert. Diese ging schon früher verloren, schleichend, indem die Mehrheit der Gesellschaft die Deutungshoheit der Kirchen zurückwies. Obwohl die linken Parteien in ihrem Eilverfahren nicht nur die Union, sondern auch die Öffentlichkeit überrumpelten, kam es zu keinen Protesten.

00Die «Ehe für alle» löste nichts aus, abgesehen von Freude bei den Homosexuellen und ein wenig Ärger bei manchen Konservativen über Merkel. Vier von fünf Deutschen sind mit ihr einverstanden. Alle erwarteten sie oder waren zumindest gefasst. Der SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hatte recht: «Wenn die Ehe für alle kommt, dann wird vielen etwas gegeben, aber niemandem etwas genommen.»

Für die meisten Christen, Konservativen und Traditionalisten ändert sich mit der «Ehe für alle» nichts. Für diese Leute hat die Zivilehe auch bisher nur einen rechtlichen Rahmen abgesteckt. Das Entscheidende, das, was über eine Rechtsabwicklung hinausgeht, besorgt immer noch die Kirche. Eine «Ehe für alle» ist zumindest in der katholischen Kirche noch undenkbar.

Die Fragen der Konservativen

Kommentatoren witzelten vor der Abstimmung: «Wann kommt die Kinderehe?» Die Frage klingt im Zusammenhang mit der Ehe für Homosexuelle erst mal unangebracht, zynisch und absurd. Andererseits wäre eine Homo-Ehe vor hundert Jahren vermutlich absurder gewesen als eine Kinderehe. Die Haltung einer Gesellschaft, wer mit wem in Verbindung kommen und wer mit wem Sex haben darf, ist volatil. Kinderehen sind in arabischen Ländern verbreitet. Im amerikanischen Massachusetts und in Kansas dürfen Zwölfjährige heiraten.

Die deutschen Konservativen haben ihre Überzeugung zur Ehe grossmehrheitlich nicht aufgegeben, aber sie haben sich dem Zeitgeist gefügt. Die konservative Politik in Deutschland hat heute eine andere Aufgabe. Sie wird in nächster Zeit gefragt sein, wenn es um Fragen der Wahrung der nationalen Identität und Souveränität geht, und um das Verhältnis zu Einwanderung und Islam. Will man eine weitere Vertiefung der EU, möchte man den Einwanderern die deutsche Kultur erklären oder sich an ihre Gepflogenheiten anpassen? Möchte man im Extremfall Antisemitismus als kulturelle Eigenart einer arabischen Minderheit schützen oder bekämpfen? Staatsministerin Aydan Özoguz (SPD), die Integrationsbeauftragte des Bundes, erklärte vor kurzem die deutsche Kultur jenseits von Sprache als «nicht identifizierbar». Da liegt die Baustelle der Konservativen, in der Verneinung des Deutschen. (Basler Zeitung)