Verlässt Mr. «I want my country back» sein Land?

Nigel Farage, der den Briten den Brexit beschert und sich zum Verbündeten Donald Trumps gemacht hat, plant eine amerikanische Zukunft. Das berichtet jetzt die Londoner «Times». Der Zeitung zufolge denkt der langjährige Vorsitzende der Unabhängigkeitspartei Ukip an eine Übersiedlung in die USA mit seiner deutschen Frau Kirsten und den beiden Teenagetöchtern. Das Leben in England sei für die Farages zu schwierig geworden, haben Freunde der Familie «Times»-Reportern erzählt.

Farage, der im Abstimmungskampf mit dem Schlachtruf «I want my country back» operierte, muss sich jetzt in den Sozialen Medien einiges anhören:

Curious that Farage should leave the country just after he "got it back". — Dan Hatch (@Daniel_Hatch) 24. November 2016

If Farage loves UK more than ... say me.... why is he leaving his post Brexit paradise while I remain? Answers on a postcard @Nigel_Farage — Otto English (@Otto_English) 24. November 2016

Sollte Farage sich tatsächlich Auswanderungsgedanken machen, wäre das angesichts seiner jüngsten USA-Reise nachzuvollziehen. Trumps spektakulärer Auftritt mit Farage vor der goldenen Aufzugstür des Trump Towers in New York zeigt, wie willkommen sich der Brite bei den neuen Machthabern Amerikas fühlen muss. Immerhin war er nicht nur einer der Ersten überhaupt, die der künftige US-Präsident nach seinem Wahltriumph bei sich empfing. Seitdem hat Trump in aller Öffentlichkeit Farages Ernennung zum britischen Botschafter in Washington vorgeschlagen – zum Entsetzen der Londoner Regierung und des gesamten britischen Diplomaten-Corps.

Many people would like to see @Nigel_Farage represent Great Britain as their Ambassador to the United States. He would do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. November 2016

Letztere Anregung hat Farage und seinen Anhängern zumindest Gelegenheit zu weiterem Spott gegenüber Tory-Premierministerin Theresa May gegeben. Bei Festivitäten zu Ehren Farages im Londoner Hotel Ritz am Mittwochabend trat «seine Exzellenz», Mr. Farage, grinsend mit einem Silbertablett voll Ferrero-Rocher-Schokokugeln in Erscheinung, um «Botschaftsstimmung» zu verbreiten.

An seiner wirklichen Botschaft, der globalen «Revolution» durch rechtspopulistische Bewegungen, liess Farage dabei keinen Zweifel. Nicht nur werde 2016 als «historisches Jahr» in die Geschichte eingehen, verkündete der erfolgreichste britische Politiker der jüngsten Jahre. Bei den nächsten Unterhauswahlen stehe den Briten, falls May den Brexit nicht folgsam umsetze, «ein wahrhaft seismischer Schock» bevor.

Ein bisschen «Botschaftsstimmung»: Nigel Farage serviert Ferrero-Rocher-Schokokugeln bei einer Gala im Hotel Ritz in London. Foto: Keystone

Gleich einem Volkstribun sprach Farage von der grossen Hoteltreppe des Ritz herab zu seinen Anhängern. Die Leute, die ihm zujubelten, waren freilich keine Massen, sondern ein erlesener Kreis reicher Gönner. Unter ihnen befanden sich die Eigentümer des Ritz und des «Daily Telegraph», die Zwillingsbrüder David und Frederick Barclay, der «Daily Express»-Verleger Richard Desmond, eine Reihe wohlhabender Magnaten und Bauunternehmer sowie Arron Banks, der milliardenschwere Financier, der bisher Ukip unterstützt hat und nun Farages persönlichen Feldzug finanziert.

Tatsächlich hat sich Farage mehr und mehr von Ukip abgekoppelt. Interim-Parteichef der «Kippers» ist er nur noch bis Montag. Dann tritt ein Nachfolger den Vorsitz an. Er selbst wollte ja, nach dem Referendum, aus der aktiven Politik ausscheiden, «damit ich wieder zum Leben komme». Leute, die den 52-Jährigen kennen, können sich aber kaum vorstellen, dass Farage sich wirklich «zur Ruhe setzen» würde. Der Trump-Sieg und seine geschickte Platzierung an Trumps Seite haben Farages gewaltigem Ego zweifellos neue Rechtfertigung zum Verbleib auf der öffentlichen Bühne verschafft.

Farage will «grosse Schlachten schlagen»

Er selbst hat ja schon signalisiert, dass er bei einem Zögern der Regierung in Sachen Brexit gar keine andere Wahl habe, als sich neu einzumischen: «Grosse Schlachten müssen geschlagen werden – und ich werde sie schlagen.» Bisher hat es noch den Anschein gehabt, dass diese Schlachten in seiner Heimat sein würden. Kürzlich erst hat Farage erklärt, er würde in seinem Wahlkreis in Kent erneut antreten, falls der Wahlsieger von 2015 noch wegen Verstosses gegen das Wahlgesetz disqualifiziert würde. Derzeit läuft ein Disziplinarverfahren, das zu einer Nachwahl führen könnte.

Aber will Farage wirklich noch ins Unterhaus? Oder beginnt er Geschmack an der internationalen Szene zu bekommen? Wie auch immer es mit Ukip weitergehe – Farage suche offensichtlich «eine Solo-Rolle» und «eine Rolle auf der globalen Bühne», prophezeit der prominente Sky-TV-Politikchef Adam Boulton. Fürs erste hofft Farage, wie man hört, auf eine persönliche Einladung zu Trumps Amtseinführung.

Gut für sein grosses Ego: Nigel Farage im Trump Tower in New York, wo er den künftigen US-Präsidenten besuchen durfte. Foto: Keystone (Tages-Anzeiger)