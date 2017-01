Verwirrung um Kölner Polizeikontrolle an Silvester

Rassismus-Vorwurf Nach dem Grosseinsatz in der Silvesternacht steht die Kölner Polizei in der Kritik. In einem Tweet hatte sie Nordafrikaner «Nafris» genannt. Mehr...

Sicherheit wurde in der Silvesternacht in Deutschland gross geschrieben. Allein in Köln waren 1500 Polizisten unterwegs – zehnmal so viele wie 2015. Mehr...