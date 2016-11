Vom «Sausack» zum Europa-Fan

Drei Sprachen mussten es sein. Gestern verkündete Parlamentspräsident Martin Schulz seinen Abschied aus Strassburg: «Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen.» Wortgleich auf Deutsch, Englisch und Französisch. So gehört es sich für Spitzenleute einer integrierten EU.

Dieser Satz wirkte glaubwürdig – dreifach. Dennoch verriet Schulz vielleicht mehr, als ihm lieb sein dürfte. Schliesslich fügte er an: Er wolle künftig «von der nationalen Ebene aus für das europäische Projekt kämpfen».

I will not seek a new mandate as @EP_President and will continue to defend #EU project from national politics pic.twitter.com/i2lxwxwGU8