Zahl der Extremisten nimmt zu

Deutschland ist zunehmend Ziel von Spionageaktivitäten ausländischer Geheimdienste. Hauptakteure seien Russland, China und der Iran, heisst es im Verfassungsschutzbericht 2016, der am Dienstag in Berlin vorgelegt wurde.

Die Spionageabwehr konnte laut Innenminister Thomas de Maizière aber auch einen spürbaren Anstieg von Aktivitäten des türkischen Nachrichtendienstes MIT in Deutschland feststellen.

Cyber-Angriffe hätten sich dabei zu einer wichtigen Methode der Ausspähung durch Nachrichtendienste entwickelt. Dem Bericht zufolge belegt die Intensität und die Zielauswahl deutlich den Versuch, Politik und Bundesverwaltung strategisch auszuspionieren.

Hauptsächlich betroffen seien das Auswärtige Amt und seine Auslandsvertretungen, das Finanz- und das Wirtschaftsministerium sowie das Kanzleramt und Dienststellen der Bundeswehr. Mit Blick auf die Bundestagswahl könnten Parteien und Politiker «das Ziel russischer Einflussnahme» werden, heisst es weiter.

Cyber-Angriffe aller Tätergruppen führen dem Bericht zufolge in der deutschen Wirtschaft pro Jahr zu einem Schaden von geschätzt mehreren Milliarden Euro.

Mehr Rechts- und Linksextreme

Im Bereich des inländischen Extremismus verzeichnet der Verfassungsschutz eine weitere Zunahme der Gewalt durch Rechtsextremisten. Nach rund 1400 rechtsextremistischen Gewaltdelikten 2015 registrierten die Sicherheitsbehörden 2016 insgesamt 1600 Gewalttaten. Die Anzahl der gewaltorientierten Rechtsextremisten ist ebenfalls weiter angestiegen - um 300 auf nunmehr 12'100 Personen.

Das linksextremistische Potenzial sei mit 28'500 Personen (plus sieben Prozent) so hoch wie seit 2012 nicht mehr, stellt der Bericht fest. Den gewaltorientierten Linksextremismus seien 8500 Personen zuzurechnen - ein Anstieg um mehr als zehn Prozent.

Im Bereich des Linksextremismus war die Zahl der Gewalttaten 2016 im Vergleich zum Vorjahr zwar rückläufig. Sie sank von 1608 in 2015 auf 1201 in 2016. Dennoch wuchs hier das Potenzial der Anhänger um sieben Prozent auf 28.500 Anhänger an - darunter waren 8500 Gewaltbereite.

Mit dem bevorstehenden G20-Gipfel gebe es auch ein inhaltliches Thema für eine Mobilisierung, warnt der Bericht. Auch anlässlich der Bundestagswahl sei «mit einem Anstieg linksextremistisch motivierter Straf- und Gewalttaten gegen den politischen Gegner und die Polizei zu rechnen».

Gefährliche Reichsbürger

Der Verfassungsschutz warnt besonders vor einer zunehmenden Gefährlichkeit der sogenannten «Reichsbürger». Da die Anhänger dieser Bewegung ihre Situation oft als ausweglos empfänden, wachse ihr Hass auf Vertreter des Staates. Sie machten den Staat für ihre Schwierigkeiten verantwortlich.

«Das dabei entstehende Gefährdungspotenzial darf angesichts des Waffenbesitzes vieler 'Reichsbürger' nicht unterschätzt werden», heisst es im Bericht. Zur Szene der «Reichsbürger» und «Selbstverwalter» zählten 2016 deutschlandweit etwa 10'000 Menschen. Bei nur 500 bis 600 davon handle es sich um Rechtsextremisten.

Die «Reichsbürger» wurden das erste Mal im Verfassungsschutzbericht erfasst. Die in verschiedenen Kleinstgruppen agierenden «Reichsbürger» erkennen die Bundesrepublik nicht an. Sie gehen davon aus, dass das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 noch existiert.

Die Grünen warfen der Regierung vor, den Rechtsextremismus weiter zu verharmlosen. «Der Bundesregierung und dem Verfassungsschutz fehlt weiterhin der Blick für rechte Netzwerkstrukturen», sagte ihre Innenexpertin Irene Mihalic der Nachrichtenagentur AFP. «Allzu schnell legt man sich bei der Analyse von Nazi-Anschlägen auf Einzeltäter fest.» Das sei «angesichts der grossen Menge an Delikten nicht realistisch und fahrlässig mit Blick auf die ansteigende Gefahr von rechts».

Besonders ärgerlich sei die Verharmlosung der Reichsbürgerbewegung. Es sei unverständlich, dass sie die Bewegung, die die Bundesrepublik nicht anerkennt, nicht als im Kern rechtsextrem und chauvinistisch einstufe, kritisierte Mihalic. Die Bundesregierung stufe nur fünf Prozent der Reichsbürger als rechtsextrem ein. «Reichsbürger leugnen die Bundesrepublik und alle Werte für die sie steht und versuchen sogar mit Waffengewalt die Ordnung unseres Rechtsstaates ins Wanken zu bringen», hob die Grünen-Politikerin hervor. Die Bundesregierung müsse «angemessen auf diese erhebliche Gefahr für das Gemeinwesen» reagieren.

Mehr gewaltbereite Islamisten

Auch immer mehr gewaltbereite Islamisten gibt es in Deutschland laut dem Bericht. Innerhalb der Szene zeichne sich eine Kräfteverschiebung «in den gewaltorientierten beziehungsweise dschihadistischen Bereich ab». Das salafistische Potenzial habe sich von 8350 Menschen im Jahr 2015 auf 9700 im vergangenen Jahr erhöht.

Die Sicherheitsbehörden hätten Hinweise auf Jihadisten unter Zuwanderern nach Deutschland «im unteren dreistelligen Bereich» erhalten. Diesen Hinweisen gingen die Behörden des Bundes und der Länder in jedem Fall unverzüglich nach.

Es sei davon auszugehen, dass sich unter den nach Deutschland kommenden Menschen «weitere aktive und ehemalige Mitglieder, Unterstützer und Sympathisanten terroristischer Organisationen» wie dem Islamischen Staat (IS) sowie Einzelpersonen mit extremistischer Gesinnung befinden könnten. (amu/sda/afp)