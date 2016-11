70 Tote bei IS-Anschlag auf schiitische Pilger

Bei einem Anschlag der Jihadistengruppe Islamischer Staat (IS) auf mehrere Reisebusse mit schiitischen Pilgern im Irak sind mindestens 70 Menschen getötet worden. Wie ein hochrangiger Sicherheitsbeamter am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP sagte, waren die meisten Opfer des Selbstmordattentats im Dorf Schomali rund 120 Kilometer südöstlich von Bagdad Iraner, nur wenige Iraker seien unter den Toten.

Der Selbstmordattentäter hatte einen Lastwagen an einer Tankstelle zur Explosion gebracht, an der mindestens sieben Busse mit schiitischen Pilgern geparkt hatten. Die Pilger kamen aus der Stadt Kerbela, wo in den vergangenen Tagen Millionen Schiiten das Arbain-Fest begangen hatten. Aus Furcht vor Anschlägen sunnitischer Extremistengruppen hatte das Fest unter massiven Sicherheitsbedingungen stattgefunden.

Zusammenhang mit Angriff auf Mosul

Die IS-Miliz bekannte sich laut der auf die Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisierten Firma Site zu dem Anschlag in Schomali. Den Angaben zufolge erklärte die sunnitische Extremistengruppe, ein Attentäter habe sein Fahrzeug inmitten der Pilger in die Luft gejagt und dabei mehr als 200 Menschen getötet oder verletzt. Die IS-Miliz verübt regelmässig Anschläge auf Schiiten, die sie als Ungläubige betrachtet.

Die Jihadistengruppe sieht sich in ihrer letzten irakischen Hochburg Mosul einer massiven Offensive der Regierungstruppen ausgesetzt. Zwar leisten ihre verbliebenen Kämpfer erbitterten Widerstand, doch verlieren sie angesichts der deutlichen Überlegenheit ihrer Gegner zunehmend an Boden. Es war erwartet worden, dass die IS-Miliz vermehrt auf Anschläge zurückgreift, wenn sie in Mosul weiter unter Druck gerät.

(mch/afp)