Die türkische Opposition marschiert

Er marschiert im Regen, er marschiert in der prallen Sonne. Und abends sitzt er bisweilen beim Fastenbrechen im Wohnzimmer einer Familie in einem Dorf, denn Ramadan ist zu all dem auch noch. Kemal Kiliçdaroglu, der Vorsitzende der grössten türkischen Oppositionspartei, will Gerechtigkeit, so hat er verkündet. Zuerst einmal für seinen Parteifreund, den Parlamentsabgeordneten Enis Berberoglu, den ein Gericht vergangene Woche wegen angeblicher Spionage zu 25 Jahren Haft verurteilte und, ohne ein Berufungsverfahren abzuwarten, gleich ins Gefängnis steckte.

Gerechtigkeit soll aber auch wieder in die Türkei einziehen, so fordert der Chef der sozialdemokratischen CHP. Bald ein Jahr nach Putschversuch und der Verhängung des Ausnahmezustands ist das Land in eine autoritäre Herrschaft abgeglitten. Alles tanzt nach der Pfeife von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Fast alles.

«Wo ist da der Unterschied?»

Dienstags ist immer Sitzung der Fraktionen im türkischen Parlament und die wöchentliche Rede des Parteichefs. Die Sitzung von Kiliçdaroglu findet im Grünen statt, 100 Kilometer von Ankara entfernt in Camlidere, unweit der Autobahn nach Istanbul. Dorthin will der Oppositionsführer mit seinen Anhängern. 20 Tage werde der «Gerechtigkeitsmarsch» von Ankara zum Gefängnis im Istanbuler Stadtteil Maltepe dauern, wo Enis Berberoglu sitzt, hatte Kiliçdaroglu angekündigt. Jetzt ist Tag sechs, 330 Kilometer bleiben noch, und dem 68-Jährigen ist die Anstrengung schon anzusehen.

Seinen mächtigen Widersacher reizt er dennoch. «Wenn es Ungerechtigkeit gibt, dann muss sich das Parlament damit befassen», erklärte Erdogan dieser Tage in einer Rede vor türkischen Medienbossen. «Es gibt keinen Grund, Unruhe im Land zu stiften. Einige Leute haben dasselbe am 15. Juli getan», sagte der Staatschef drohend und meinte damit den Putschversuch im Sommer vergangenen Jahres – «wo ist da der Unterschied?»

Die Verlagschefs und TV-Besitzer forderte Erdogan auf, nicht über Kiliçdaroglus Gerechtigkeitsmarsch zu berichten. So geschieht es auch. Doch Erdogan ist noch deutlicher gegenüber dem Oppositionsführer geworden: «Sei nicht überrascht, wenn dich die Justiz einbestellt.»

Ein fataler Schritt

Die Schar der Marschierenden ist mit jedem Tag grösser geworden. 2000 sollen es jetzt sein, viele mit einem weissen Käppi auf dem Kopf. «Adalet» steht darauf in roten Buchstaben – das türkische Wort für Gerechtigkeit. Auch die seit bald 15 Jahren regierende konservativ-islamische Partei AKP von Erdogan trägt das Wort in ihrem Namen.

Für Kiliçdaroglu scheint der Marsch so etwas wie die letzte politische Chance zu sein, das Aufbäumen vor dem Systemwechsel, wenn die Türkei bei der nächsten Wahl auch offiziell zum Präsidialregime wird. Als den türkischen Gandhi hatte man ihn verspottet, damals, vor sieben Jahren, als Kiliçdaroglu die alte Kemalistenpartei CHP übernahm. In der türkischen Männerpolitik wird gebrüllt und gross versprochen. Klein, schmächtig und mit runder Brille galt Kiliçdaroglu, der frühere Chef der türkischen Sozialkasse, als politisches Leichtgewicht. Alle Wahlen und jedes Referendum hat er seither verloren. Die CHP, Kemal Atatürks ehemalige Staatspartei, schob er in Richtung europäische Sozialdemokratie.

Doch aus dem 27-Prozent-Turm kam er nie hinaus; mehr Wählerstimmen sind in der konservativen Türkei offenbar nicht drin. Jetzt aber will Kiliçdaroglu das Gandhi-Image in politisches Kapital ummünzen.

Dass sein Parteifreund Berberoglu nun im Gefängnis sitzt, hat sich Kiliçdaroglu dabei auch selbst zuzuschreiben. Er war es, der im Frühjahr 2016 entschied, dass zumindest ein Teil der CHP-Abgeordneten im türkischen Parlament den Antrag von Erdogans Regierungspartei auf Aufhebung der Immunität der Parlamentarier unterstützt. Ein fataler Schritt. Führende Politiker der prokurdischen Minderheitenpartei HDP sind so rasch in Haft genommen worden. Mit Enis Berberoglu, einem früheren Chefredakteur des Massenblatts Hürriyet, traf es erstmals einen Abgeordneten der Sozialdemokraten. Es war ein Warnschuss, so glauben politische Beobachter in der Türkei. Der nächste könnte den Oppositionschef selbst treffen. (Basler Zeitung)