Am Anfang war Caliber 3 nur eine Akademie für Sicherheit und Terrorbekämpfung, wo Profis ausgebildet werden, inzwischen ist es auch eine Touristenattraktion. Wegen Caliber 3 kommen bis zu 25'000 Touristen jedes Jahr nach Gush Etzion, einem Block von jüdischen Siedlungen im Westjordanland. Hier erhalten Touristen die Möglichkeit, für einmal in die Rolle eines Angehörigen der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) zu schlüpfen – und dies tun sie in simulierten Extremsituationen wie etwa Terroranschlägen. Caliber 3 bietet eine Form von Extremtourismus an, es verspricht aber auch Spass für die ganze Familie.

Die Trainingscamps von Caliber 3 sind «halb staatliche Propaganda und halb morbides Vergnügen», wie die israelische Zeitung «Haaretz» berichtet. Kritiker geben zu bedenken, dass Caliber 3 mit seinen Kursen und Programmen für Touristen antipalästinensische Ressentiments schürt und verstärkt. In den simulierten Übungen haben die angreifenden und zu bekämpfenden Feinde oft ein arabisches Aussehen.

Solche Kritik weist Sharon Gat zurück. Der Gründer und CEO von Caliber 3 sagt, dass es um ein möglichst authentisches Erleben des israelischen Soldatenalltags gehe. «Wir zeigen, wie der Staat Israel seine Bürger schützt. Und wie man sich selber schützen kann.» Wichtig sei auch, dass «die Leute nach dem Besuch unserer Programme unser Land viel besser verstehen». Diese Leute seien danach Botschafter des Staates Israel. Die Kursleiter sind frühere IDF-Angehörige und andere Sicherheitsspezialisten. Caliber-3-Chef Gat war einst Oberst der Spezialeinheiten der israelischen Armee mit Sondereinsätzen im Westjordanland und im Gazastreifen.

Caliber 3 hat ein halbes Dutzend Programme für Touristen. Das zweistündige sogenannte Schiesserei-Abenteuer beinhaltet die Simulation eines Selbstmordanschlags auf einem Marktplatz in Jerusalem, gefolgt von Messerattacken, Soldateneinsätzen mit Hunden und einem Sniper-Turnier. Das Basispaket kostet 115 Dollar für Erwachsene und 85 Dollar für Kinder. Weiter im Angebot von Caliber 3 sind Lektionen in Krav Maga, einer Selbstverteidigungstechnik der israelischen Armee für den Nahkampf, oder auch simulierte Missionen zur Befreiung von Geiseln aus der Gewalt von Terroristen. Schliesslich gibt es auch dreimonatige Trainingscamps für Teenager sowie siebentägige Intensivtrainings in der Disziplin des Anti-Terror-Kampfes.

In Israel gibt es nicht nur das Zentrum von Caliber 3, das mit Anti-Terror-Action und ähnlichen Programmen Touristen aus aller Welt anlockt. Gemäss der Zeitung «Haaretz» gibt es inzwischen ein halbes Dutzend Veranstalter, die diese Art von Extremtourismus anbietet. Die Grossmehrheit dieser Touristen sind amerikanische Juden, die solche Angebote nutzen, wenn sie nach Israel reisen, um etwa Familienangehörige zu besuchen oder an religiösen Feiern teilzunehmen. Zunehmend ist allerdings auch die Zahl der Touristen aus Europa, Asien und Südamerika.

Die Reaktionen der Touristen, die Caliber 3 besucht haben, sind mehrheitlich positiv, wie die Erfahrungsberichte auf dem Tripadviser-Portal zeigen. «Aufregende Erfahrung. Jede Minute genossen», so ein Kommentar. Oder auch: «Das Reisehighlight für unsere Kinder.»

TV-Bericht über die Programme von Caliber 3. (Quelle: Youtube/ILTV) (Tages-Anzeiger)