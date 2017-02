Im Parlament von Südafrika fliegen die Fäuste

Der südafrikanische Präsident Jacob Zuma ist bei seiner Rede zur Lage der Nation mit lautstarken Rücktrittsforderungen konfrontiert worden. Abgeordnete der Oppositionspartei EFF beschimpften ihn als korrupten Gauner und versuchten, die Ansprache zu verhindern. Einige lieferten sich Handgemenge mit Sicherheitsleuten, die sie schliesslich nach draussen zerrten.

Der Tumult war live im südafrikanischen Fernsehen zu sehen. Auf den Strassen der Metropole Kapstadt forderten Zuma-Gegner, den Rücktritt des Staatschefs, dem unter anderem Korruption vorgeworfen wird. Den Demonstranten standen Hundertschaften an Polizisten und Soldaten gegenüber. Eine Gruppe von Zuma-Gegnern wurde durch Blendgranaten auseinandergetrieben.

Ein «grundverdorbener Präsident»

Noch turbulenter war es im Parlament, wo vor allem die EFF Zuma scharf anging. Parteichef Julius Malema sagte, der Präsident sei «grundverdorben». Andere Abgeordnete nannten ihn einen «Gauner» und einen «Verfassungsverbrecher». Als sie hinausgeworfen wurden, verliessen auch Abgeordnete der grössten Oppositionspartei, der Demokratischen Allianz, aus Protest den Saal. Mitglieder von Zumas Afrikanischem Nationalkongress skandierten daraufhin «Raus, raus». «Na endlich», quittierte ein lachender Zuma das Chaos und begann seine Rede zur Lage der Nation.

Der Präsident ist wegen einer Reihe von Skandalen unter Beschuss. Unter anderem musste er Geld an den Staat zurückzahlen, weil er an seinem privaten Anwesen Renovierungsarbeiten auf Staatskosten durchführen hatte lassen. Zudem wird ihm vorgeworfen, unlautere Geschäfte mit der Unternehmerfamilie Gupta zu betreiben. Auch in der eigenen Partei steht Zuma in der Kritik, weil der regierende ANC bei den Kommunalwahlen im vergangenen August grosse Verluste in einigen wichtigen Städten hinnehmen hatte müssen. (fal/ap)