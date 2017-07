Metalldetektoren bei Tempelberg: Abbas bittet USA um Unterstützung

Israel verwehrt Männern unter 50 Jahren den Zutritt zur Altstadt und zum Tempelberg für die Freitagsgebete. Der Zugang sei nur Männern ab dem Alter von 50 Jahren sowie allen Frauen gestattet, erklärte die israelische Polizei am Freitag.

Am Wochenende hat Israel zudem Metalldetektoren an den Zugängen zum Tempelberg aufgestellt. Muslime protestieren dagegen.

Palästinenser kontaktieren Weisses Haus

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat die USA um Unterstützung im Konflikt um Metalldetektoren am Tempelberg gebeten. Abbas habe die USA aufgefordert, einzugreifen und Israel dazu zu bringen, die Geräte zu entfernen, sagte sein Mitarbeiter Nabil Abu Rdeneh am Freitag. Abbas habe mit Donald Trumps Berater Jared Kushner telefonisch über die Spannungen in Jerusalem gesprochen.

Abbas habe Kushner gesagt, die Situation sei sehr gefährlich und könne ausser Kontrolle geraten, wenn Israel die Metalldetektoren nicht entferne, teilte Abu Rdeneh mit. Die israelische Polizei hatte die Detektoren am Wochenende an den Zugängen zum Tempelberg aufgestellt, nachdem Polizisten bei einem Angriff an dem Ort ums Leben gekommen waren.

Die Polizei sagte am Freitag, die Detektoren würden dort bleiben. Einer Sprecherin zufolge könnte die Polizei aber von Zeit zu Zeit die muslimischen Besucher nur stichprobenartig kontrollieren. Die israelische Polizei könne über das Niveau der Kontrollen entscheiden, sagte Luba Samri.

Protest gegen Metalldetektoren

Der Palestinian Prisoners Club erklärte, zehn prominente palästinensische Aktivisten seien festgenommen worden. Darunter sei auch der Chef der Fatah in Jerusalem, Hatem Abdel Chader. Fatah ist die Organisation von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas. Die israelische Polizei kommentierte dies zunächst nicht.

Für den weiteren Tagesverlauf wurden Massenproteste von Muslimen wegen der Aufstellung von Metalldetektoren an dem für Muslime und Juden heiligen Ort in Jerusalem erwartet. Etwa 3000 Polizisten und Grenzpolizisten sind in der Gegend im Einsatz.

Reaktion auf tödliche Angriffe

Hochrangige Muslime haben für die Mittagsgebete am Freitag zu Massenprotesten aufgerufen. Sie empfahlen den Gläubigen, lieber ausserhalb der Pilgerstätte zu beten als sich den Sicherheitsprozeduren zu unterwerfen.

Israel hatte die Metalldetektoren am Wochenende an den Zugängen zum Tempelberg aufgestellt, nachdem dort vor einer Woche zwei Polizisten bei einem Angriff getötet wurden. Hochrangige Muslime verdächtigen Israel, mit den Geräten zu versuchen, seine Kontrolle über das Gelände auszudehnen. Israel hat dies zurückgewiesen und gesagt, die Geräte dienten der Sicherheit.

Zusammenstösse mit Polizei

Im Lauf dieser Woche hat sich eine zunehmende Zahl von Muslimen an Gebeten in den Strassen um den Tempelberg beteiligt, insbesondere abends. Nach den Gebeten kam es zu Zusammenstössen zwischen Palästinensern und der Polizei.

Am Donnerstagabend ging die Polizei mit Gummigeschossen, Tränengas und Blendgranaten gegen Protestierende vor, die nach Polizeiangaben Steine und Flaschen warfen. 37 Personen seien durch die Gummigeschosse verletzt worden, darunter drei ernsthaft, teilten Sanitäter des Roten Halbmonds mit. (oli/AP)