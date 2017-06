Symbol der Niederlage

Es sollte das perfekte Symbolbild des Sieges werden: Irakische Truppen reissen auf dem Minarett der al-Nuri-Moschee in Mossul die schwarze Flagge des Islamischen Staates (IS) herunter und hissen stattdessen die irakische Nationalfahne. Soldaten einer irakischen Eliteeinheit hatten sich der 1172 errichteten Moschee mit ihrem berühmten schiefen Minarett die letzten Tage bis auf 50 Meter genähert. Heute wollte die irakische Armee einen neuen Vorstoss machen, um das symbolträchtige Gotteshaus und das Minarett, das die irakische 10'000-Dinarnote ziert, von der Terrormiliz zurückzuerobern.

Die letzten Wochen seien dutzende Kamerateams und Fotografen in die Nähe von Mossul gereist, denn die Bilder der Befreiung sollten um die Welt gehen, sagt TA-Korrespondent Paul-Anton Krüger. «Das wäre der Beleg der Niederlage des IS gewesen. Doch das wollten die Djihadisten verhindern, die ja ihren Aufstieg auch ihrer geschickten Propaganda zu verdanken hatten.» Deshalb griff der IS der Eroberung vor und sprengte die Moschee gestern Abend.

Dabei grenzte es an ein Wunder, dass das Minarett überhaupt so lange stand: Der IS tötete beim Sturm auf Mossul vor drei Jahren den Imam des Gotteshauses und wollte die heilige Stätte bereits damals sprengen, scheiterte aber am Widerstand der Bevölkerung. Zudem war das mehr als 800 Jahre alte Minarett so windschief, dass die Unesco vor einem Einsturz warnte und im Juni 2014 mit Konservierungsarbeiten begann. Nur wenige Tage später wurden das Programm durch den Einmarsch des IS beendet.

Der Kalif lebt

Der irakische Premierminister Haidar al-Abadi hat die Sprengung der al-Nuri-Moschee als Eingeständnis der Niederlage des Islamischen Staates gewertet auch wenn nun das Belegfoto fehlt. Dabei hat diese für den IS eine besondere Bedeutung. Hier hat der Chef der Terrormiliz, Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi, im Sommer 2014 das Kalifat ausgerufe, ein Staatsgebilde, das allein auf dem islamischen Recht beruht.

Von diesem «Staat» ist inzwischen nicht mehr viel übrig, und Kalif Bagdadi ist seit seinem Auftritt in Mossul von der Bildfläche verschwunden. Alle paar Monate wird im Westen sein Tod verkündet. Doch auch die letzte Meldung, die diesmal von den Russen kam, wurde diese Woche wieder dementiert. Die USA haben ein Kopfgeld von 25 Millionen Dollar auf Bagdadi ausgesetzt.

Keine Spur für US-Angriff

Der IS beschuldigt inzwischen die USA, die al-Nuri-Moschee bei einem ihrer Luftschläge zerstört zu haben, was die Amerikaner «schnell und glaubhaft» dementiert hätten, so Krüger. «Das irakische Militär hat gestern Abend zuerst die Sprengung durch den IS gemeldet. Erst einige Zeit später verbreitete die IS-Propaganda-Agentur Amaq, die Amerikaner hätten die Moschee bei einem Luftangriff zerstört.»

Auf einem Video, aufgenommen von einer Drohne der irakischen Armee, sei zudem zu sehen, wie links und rechts aus dem Minarett die Sprengladungen herausschiessen, bevor es zusammenstürzt. Ebenso gibt es auf Luftbildern von dem Geländer laut Krüger keine Hinweise auf einen Luftschlag wie etwa Bombenkrater. Manche Beobachter befürchten dennoch, dass die Zerstörung der Moschee, einst gebaut als Symbol gegen die christlichen Kreuzfahrer, in den Köpfen mancher Muslime letztlich dem Westen angelastet werden könnte.

Mit Waffe und Presslufthammer

Der IS hat eine Spur der Zerstörung im Leben der Menschen in Syrien und im Irak hinterlassen, Städte und Infrastruktur wurden in Schutt und Asche gelegt. Doch die Terrormiliz hat auch gezielt und demonstrativ Kulturgüter zerstört. Moscheen wurden als Waffenschmieden missbraucht, auf Minaretten Scharfschützen postiert. Mit schweren Eisenpickeln und Presslufthammer bewaffnet, attackierten IS-Kämpfer das Museum in Mossul, Tausende alter Bücher und Manuskripte wurden verbrannt. Die historische Stadt Nimrud hat der IS gesprengt, Teile von Palmyra zerstört. Bruchstücke von Statuen und andere Antiquitäten hat die Terrormiliz laut Berichten der UNO auf der ganzen Welt verscherbelt, um die Kriegskassen zu füllen.

In seiner kruden Lehre stellt der IS Kulturgüter und alte Heiligtümer als eine Art von Götzenbilder dar, die zerschlagen werden müssen. Denn mit dem Islamischen Staat habe eine neue Zeitrechnung begonnen. Und darin, so das Selbstverständnis des IS, zählten Geschichte, Tradition und Kultur nichts mehr zählen. Und das Leben der Menschen schon gar nicht. Laut Schätzungen hindert die Terrormiliz bis zu 100'000 Menschen an der Flucht aus dem umkämpften Mossul und hält sie damit faktisch als Geiseln. (Tages-Anzeiger)