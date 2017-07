Zweifel an der türkischen Justiz

Über das Organigramm der Zeitung, die sie anklagt, hat sich die Justiz nicht richtig informiert. Eine Statistik über geheime Textbotschaften auf dem Mobiltelefon bricht gleich zusammen. Ein ermittelnder Staatsanwalt ist selbst Verdächtiger in einem anderen Verfahren gegen angebliche Staatsverschwörer: Der Prozess gegen 17 führende Mitarbeiter der türkischen Oppositionszeitung Cumhuriyet vor einem Strafgericht in Istanbul kommt am Montag gleich nach dem Beginn ins Schlingern.

Neun Monate sitzen Chefredakteur, Vorstand und Kolumnisten bereits in Untersuchungshaft. Auch der Star-Karikaturist der Zeitung ist dabei. Sie alle sollen sich wegen der selben Anschuldigungen verantworten. Unterstützung einer bewaffneten Terrororganisation, Verschwörung gegen die verfassungsrechtliche Ordnung der Türkei heisst es in der mehr als 400 Seiten langen Anklageschrift. Zwischen siebeneinhalb und 43 Jahren Gefängnisstrafe fordert die Staatsanwaltschaft dafür. Als die Angeklagten am Montagmorgen in den überfüllten Gerichtssaal kommen, stehen die Zuhörer auf und applaudieren aus Respekt und zur Ermunterung.

Familienangehörige, Kollegen, Beobachter von internationalen Presseorganisationen und Diplomaten sitzen im Saal des 27. Gerichts für schwere Straftaten. Der Sitzungssaal ist viel zu klein. Vor dem kreisrunden Justizpalast im Istanbuler Viertel Caglayan im europäischen Teil der Stadt lassen Unterstützer der angeklagten Journalisten Luftballons in den Himmel steigen.

«Grundlose» Vorwürfe

Kadri Gürsel, ein renommierter Kolumnist, ist der Erste, der seine Verteidigungsrede hält. Er ist Berater des Vorstands, kein Mitglied, wie die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift schreibt. Gürsel erklärt Richter und Staatsanwälten die Organisation von Cumhuriyet, wie Nachrichten gemacht werden, selbst die Buchhaltung der Zeitung. Denn Cumhuriyet ist, anders als die regierungsnahen Medien in der Türkei, nicht Teil eines grossen Mischkonzerns, der von öffentlichen Aufträgen lebt; die Zeitung führt sich selbst mit einer Stiftung. In der autoritär regierten Türkei ist das offenbar ein Problem.

Die Vorwürfe gegen ihn, seine angebliche Arbeit für die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen, den Ankara für den Putsch im Vorjahr verantwortlich macht, nennt Gürsel völlig grundlos und ausserhalb der Realität. Mit genau 112 Benutzern des Nachrichtendienstes ByLock soll der Cumhuriyet-Kolumnist in Verbindung gestanden haben, so glaubt die Staatsanwaltschaft herausgefunden zu haben.

ByLock ist eine Anwendung für Mobiltelefone, mit deren Hilfe offenbar Mitglieder des Gülen-Netzwerks zeitweise verdeckt kommunizierten. Gürsel zerlegt in seiner Verteidigungsrede diese Statistik. Am Ende bleiben acht Personen, von denen der Journalist sagt, dass er aus beruflichen Gründen tatsächlich mit ihnen gesprochen habe. Journalistische Neugier könne nicht rechtlich verfolgt werden, stellt Gürsel fest. Dass diese Personen auf ihren Telefonen auch ByLock installiert hatten, wusste er nicht.

«Ein einziges Rechtsverbrechen»

Steven Ellis vom International Press Institute (IPI) in Wien, der den Prozessbeginn beobachtete, sieht in den offensichtlichen Ungenauigkeiten der Anklage den Beleg für einen politisch motivierten Prozess: «Hier steht der Journalismus vor Gericht.» Gürsel gehört dem Vorstand des IPI an.

Nach Gürsel ist Stiftungsleiter Akin Atalay, ein Anwalt, an der Reihe. Er nennt den Prozess gegen die Führung von Cumhuriyet ein «einziges Rechtsverbrechen». Ihren Namen habe diese Zeitung vom Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk erhalten, sagt Atalay – Cumhuriyet bedeutet im Türkischen «Republik». Auch nach neun Monaten Inhaftierung der Leitung von Cumhuriyet habe die Justiz diese Zeitung nicht in die Knie zwingen können. Chefredakteur Murat Sabuncu wird heute sprechen. Sein Vorgänger Can Dündar, der ebenfalls angeklagt ist, hat sich bereits nach Berlin abgesetzt. (Basler Zeitung)