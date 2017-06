Demontage der Demokratie

Vom «Zerfall der Demokratie» sprechen die Autoren der neusten Studie von Freedom House. Die US-Nichtregierungsorganisation misst einmal jährlich den Zustand der Demokratie in weltweit 195 Ländern anhand von sieben Kategorien – und jeder dieser Indikatoren nahm in den letzten zehn Jahren ab. Am meisten gelitten haben die Meinungs- und Glaubensfreiheit sowie die Rechtsstaatlichkeit. Seit 2006 überstieg die Anzahl der Länder, in denen sich die Demokratie im Vergleich zum Vorjahr verschlechterte, stets jene, in denen Fortschritte erzielt wurden.

Dass es um die Demokratie als Regierungsform schlecht steht, liegt laut Freedom House in erster Linie am «Wiederaufleben autoritärer Herrschaft» im 21. Jahrhundert . In ihrer neuen Studie hat die NGO deshalb die Ziele, Strategien und Methoden moderner autoritärer Systeme untersucht. Sie zeigt, dass sich diese von früheren totalitären Systemen unterscheiden.

Während totalitäre Staaten früher nur ihr Überleben sichern wollten, würden moderne autoritäre Regimes auch versuchen, «die Demokratien der Welt zu schwächen und zu vernichten», schreiben die Autoren von Freedom House.

Check out @FreedomHouseDC's latest analysis:

"Breaking Down Democracy: The Strategies of Modern Authoritarians" https://t.co/PFW3MHRteH — Freedom House (@FreedomHouseDC) 15. Juni 2017

Heutige Autokratien stützen sich nicht mehr auf eine allumfassende Ideologie. Totale Kontrolle über die Bürger, über Bewegungen oder Gedanken wird ebenfalls nicht mehr angestrebt. Vielmehr setzen sie auf neue Strategien der Repression und gehen dabei ausgeklügelter vor.

«Moderne autoritäre Regimes haben subtilere Methoden der Repression.»Freedom House

Institutionen, die für den politischen Pluralismus stehen, werden nicht mehr einfach abgeschafft, sondern unterwandert und ausgehöhlt: Regierung, Parlament, Medien, Zivilgesellschaft, Sicherheitskräfte, Führungsfiguren aus der Privatwirtschaft. Seien diese Institutionen erst einmal unter Kontrolle eines Amtsinhabers, würden Regierungswechsel durch faire Wahlen unmöglich, schreiben die Autoren.

«Einmal gewählt, nehmen populistische Politiker für sich das Recht in Anspruch, die Medien, die Zivilgesellschaft und andere demokratische Institutionen zu unterdrücken, indem sie darauf verweisen, von der Mehrheit des Volkes unterstützt zu werden.» Wobei die Führer heutiger autoritärer Systeme die Opposition oft nur lähmen, ohne sie zu vernichten, und die Rechtsstaatlichkeit unterwandern, aber zugleich eine Fassade von Ordnung, Legitimität und Wohlstand aufrechterhalten.

Dies gelingt ihnen unter anderem durch die Kontrolle der Medien, die sie zu Propagandazwecken und Desinformation missbrauchen können. Ein gutes Beispiel für solches Vorgehen ist die Türkei, wo Journalisten jederzeit mit einer Verhaftung rechnen müssen. Unter Recep Tayyip Erdogan hat die Türkei in den letzten zehn Jahren den grössten Demokratieverlust aller Länder verzeichnet, die von Freedom House untersucht wurden.

Auch der Demokratie-Wert (Freedom in the World Score) Ungarns hat sich seit 2007 stark verschlechtert. Im Dezember 2010 verabschiedete die rechtspopulistische Regierung von Viktor Orban ihr berüchtigtes Mediengesetz: Öffentlich-rechtliche Sender wurden gleichgeschaltet und damit eine wichtige demokratische Stütze weitgehend ausgeschaltet.

Wie Medien manipuliert werden können, zeigt laut den Autoren aber vor allem Russland. Moskau hindere ausländische Sendeanstalten wirksam daran, russisches Publikum zu erreichen. Gleichzeitig baue es seine eigenen Sprachrohre wie den staatlichen TV-Sender RT oder die Newssite Sputnik immer weiter aus.

«Russland hat eine wesentliche Rolle in der Entwicklung moderner autoritärer Systeme gespielt.»Freedom House

Russland steht denn auch im Fokus der Studie. Wie kein anderer Staat habe es unter Putin die Ideen dieser neuen, subtileren Form des Autoritarismus ausgebrütet und verfeinert, sagen die Autoren. «Russland hat eine wesentliche Rolle in der Entwicklung moderner autoritärer Systeme gespielt, speziell bei der Kontrolle der Medien, der Propaganda, dem Ersticken der Zivilgesellschaft und der Schwächung des politischen Pluralismus.»

Wie andere moderne Autokratien setzt Russland auch auf Propaganda im Ausland, indem es politische Berater und Lobbyisten aus demokratischen Ländern anheuert, die seine Interessen repräsentieren. Die Autoren sprechen von einem «wachsenden Phänomen», das anscheinend erfolgreich ist: «Immer mehr Politiker aus Demokratien eifern autoritären Führern nach oder wollen mit diesen zusammenarbeiten.» So hätten zum Beispiel sowohl europäische Rechtsparteien als auch die antikapitalistische Linke Bewunderung für Putin ausgesprochen. Und es würden vermehrt lose Allianzen geschlossen.

Freedom House sieht nun die demokratischen Regierungen in der Pflicht. Diese müssten die Zivilgesellschaften in autoritären und antiliberalen Ländern stärker unterstützen. Das beste Beispiel sei die Ukraine, welche die «Frontlinie des globalen Kampfes für Freiheit» darstelle. Zudem werden Politiker aufgefordert, Kollegen oder Rivalen zur Rede zu stellen, die grundlegende demokratische Ideen verachten. Denn autoritäre Staaten, so Freedom House, dürften künftig noch mehr versuchen, politische Entscheidungen in Demokratien zu beeinflussen. (baz.ch/Newsnet)