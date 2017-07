Scharfmacher heizen den Konflikt an

Nach tagelangen Protesten hat Israel die umstrittenen Metalldetektoren am Tempelberg wieder entfernt. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hat zwar die Bedingungen der Muslime erfüllt. Aber auch gestern haben sie ihren Boykott des Tempelbergs fortgesetzt. Die religiöse Stiftung Wakf, die unter anderem die Al-Aksa-Mosche verwaltet, will die Massnahme der israelischen Regierung nicht unbesehen hinnehmen. Die Wakf-Leute wollen selber bestimmen, ab wann die Al-Aksa-Moschee zum Gebet freigegeben wird. Damit betonen sie ihren Anspruch, dass sie – und nicht Israel –der Souverän auf dem Tempelberg sind.

Auch nach dem Abbau der Metalldetektoren im Areal der Jerusalemer Altstadt bleibt das Klima deshalb gespannt. Der Mufti von Jerusalem wirft Israel vor, die Palästinenser täuschen zu wollen, weil geheime Kameras versteckt worden seien. Dass Israel ausser den umstrittenen Metalldetektoren an den Zugängen zum Tempelberg auch neu angebrachte Überwachungskameras an Eingängen zum Tempelberg abmontiert habe, will er nicht glauben.

Nicht nur die Regierungen Israels, sondern auch diejenigen Jordaniens, Ägyptens, die meisten Golfstaaten sowie Teile der Palästinensischen Autonomiebehörde akzeptieren zwar, dass mit dem Abbau der umstrittenen Metalldetektoren das Problem am Tempelberg gelöst ist. Aber Scharfmacher wie die Türkei, die Muslimbrüderschaft und die Hamas weigern sich weiterhin, den Abbau der Metalldetektoren als Ende des Konflikts zu akzeptieren.

«Der Ball ist bei Radikalen»

So rief der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan alle Muslime auf, die Al-Aksa-Moschee zu besuchen, um sie vor der israelischen Dominanz zu schützen. Unter dem Vorwand, gegen den Terror zu kämpfen, würde Israel versuchen, die Al-Aksa-Moschee den Muslimen wegzunehmen, behauptete Erdogan gestern in einer Rede vor seiner AKP-Partei. Auch der Islamist Scheich Raed Salah predigt den Muslimen in Israel, dass Al Aksa in Gefahr sei. Salah, der in Nord-Israel wohnt, koordiniert seine Aufrufe zum Hass mit der Muslimbrüderschaft und mit der radikal-islamischen Hamas.

Er sei sich nicht sicher, ob die Radikalen zum Ende des Boykotts des Gebets auf dem Tempelberg aufrufen würden, meint deshalb Amos Yadlin, der ehemalige Chef des militärischen Geheimdiensts. Pragmatische Muslime würden zwar akzeptieren, dass Israel die Verantwortung für die Sicherheit auf dem Tempelberg nicht an Dritte abgeben wolle.

Aber die Hardliner wollen nicht hinnehmen, dass der jüdische Staat die Sicherheit der Moschee, die im Islam das drittwichtigste Heiligtum ist, garantiere. «Der Ball ist jetzt bei den Radikalen», sagt Yadlin: Er sei gespannt, was sie bis zum Freitaggebet unternehmen werden. In spätestens sechs Monaten soll die Sicherheit auf dem Tempelberg mit Hochtechnologie gewährleistet werden. Dazu gehören Gesichtserkennungs-Kameras sowie thermische Sensoren, die Waffenbesitz anzeigen. Sie sollen diejenigen aufhalten, die mit Waffen oder Munition auf den Tempelberg wollen. Ob die muslimischen Repräsentanten diese Hightech-Instrumente akzeptieren werden, ist indessen derzeit zu bezweifeln.

Heilig für Muslime und Christen

Die jüngste Krise hatte am Sonntag vor einer Woche begonnen. Auslöser war, dass Israel vor den Zugängen zum Tempelberg Metalldetektoren aufgestellt hatte, wie man sie von Flughäfen oder öffentlichen Einrichtungen kennt und wie sie auch bei anderen Moscheen üblich sind, zum Beispiel in Mekka. Die Sicherheitsmassnahme war die Reaktion auf einen Anschlag auf dem Tempelberg, bei dem zwei israelische Polizisten erschossen wurden.

Der Tempelberg, der Muslimen wegen des Felsendoms und der Al-Aksa-Moschee heilig ist, ist ebenfalls Juden heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel gestanden hatten.

Die Palästinenser lehnen jegliche Änderung des Status quo an der heiligen Stätte ab. Das heisst, sie beharren auf einen freien Zugang zu ihren Gebetsstätten auf dem Tempelberg ohne Kontrolle und Überwachung. (Basler Zeitung)