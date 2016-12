«In Italien funktionieren die Kontrollen»

Es ist 3 Uhr früh, kalt und neblig wie meistens zu dieser Jahreszeit in der Lombardei, als die Polizisten Luca Scatà, 29, und Cristian Movio, 39, vom örtlichen Kommissariat in Sesto San Giovanni ausrücken. Scatà ist auf Probe, erst neun Monate im Dienst. Er begleitet den erfahrenen Kollegen auf Patrouille.

An der Piazza 1 Maggio, einem Drehkreuz des lokalen Verkehrs in der Mailänder Metroregion, treffen sie auf einen jungen Maghrebiner, der sich auffällig verhält. Sie fordern ihn auf, die Papiere zu zeigen. Da zieht der Mann eine Pistole aus seinem Rucksack, Kaliber .22, ruft «Allah Akbar» und schiesst auf die beiden Beamten. Movio wird an der Schulter verletzt.

Dann versteckt sich der Schütze hinter einem Auto, das zwischen der U-Bahn-Station der Linie M1 und dem Zugbahnhof geparkt ist, und liefert sich einen Schusswechsel mit dem Polizeilehrling Scatà. Nur Sekunden dauert die Schiesserei. Dann trifft eine Kugel den jungen Maghrebiner tödlich.

«Es gab keinen Schatten eines Zweifels»

Kurz darauf erscheinen Ermittler am Tatort und führen die «üblichen Untersuchungen» durch, wie es der italienische Innenminister Marco Minniti später nennen wird: «Es gab keinen Schatten eines Zweifels, dass es sich bei dem toten Mann um Anis Amri handelt.»

Der Minister lobt die Arbeit der beiden Beamten, «zwei ausserordentliche Menschen», auf die das Land stolz sein könne. «In Italien», sagt Minniti noch, «funktionieren die Kontrollen». Und in diesem Satz schwingt ein politischer, vielleicht sogar vorwurfsvoller Unterton mit. Wenn sie hier funktionieren, die Kontrollen, warum funktionieren sie denn in Deutschland nicht?

Es ist nur ein Fragment aus einem ganzen Fragenkatalog, der sich den Italienern nun stellt. Zusammenfassen lässt er sich so: «Perché l’Italia?»

Viele Fragen, kaum Antworten

Warum wählte er Italien als Fluchtdestination? Und warum gerade Sesto San Giovanni, diesen Industriestandort im Norden Mailands? Wollte er womöglich in den Süden Italiens, nach Sizilien, wo er nach seiner Flucht übers Mittelmeer 2011 schon einmal einige Jahre verbracht hat, wenn auch die meiste Zeit im Gefängnis? Oder war er gar auf Transit nach Tunesien, gewissermassen auf Flucht zurück in die Heimat?

Der Innenminister hält sich mit Informationen zurück. Er sagt zum Beispiel nicht, was die Fahnder im Rucksack des Tunesiers gefunden haben. Ein Handy? Kontakte? Adressen? Die italienischen Medien aber wollen erfahren haben, dass, kaum war Amri tot, an etlichen Orten im Land Razzien durchgeführt wurden.

Wie kam Amri mitten in der Nacht nach Sesto?

Zwei Stunden fehlen in der Rekonstruktion, ein schwarzes Loch mitten in der Nacht. Amri, so zeigen es die Fahrkarten, die er auf sich trug, war mit dem Zug von Chambéry, in den französischen Savoyen, nach Turin und dann weiter nach Mailand gefahren. In Milano Centrale, dem Hauptbahnhof der italienischen Wirtschaftsmetropole, kam er um 1 Uhr früh an. Was dann passierte, zwischen 1 und 3 Uhr, ist nicht klar.

Die U-Bahn M1, die rote Linie, schliesst um 0.30 Uhr. Züge verkehren dann auch nicht mehr. Und der letzte Bus, der direkt vom Hauptbahnhof nach Sesto San Giovanni fährt, der MI236, war schon um 0.45 Uhr weg. Wie also kam er nach Sesto?

