Fiese Tricks und ein Schemel für Hillary

«Mindfuck» ist die Taktik, den Gegner zu verwirren. Genau das passiert heute Nacht in den USA im TV-Duell. Vier Details, auf die Donald Trump und Hillary Clinton besonders achten.

Endlos wurde kommentiert und analysiert, was sich heute, Montagabend, im Auditorium der Hofstra-Universität nahe New York ereignet. Nämlich die Debatte zwischen den Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump. Statt grosse Dinge und Ideen zu erörtern, lohnt es sich, bei den Kleinigkeiten zu verweilen. Auch sie können entscheidend sein. Vor allem vier Kleinigkeiten.

1. Die Beleuchtung

Niemand will miserabel aussehen, weil sich die Lichtverhältnisse negativ auf das Aussehen wirken. Seit Richard Nixons grausamem Auftritt 1960 bei der Debatte mit John F. Kennedy ist bekannt, dass Hitze und Licht Aussehen und Wahrnehmung der Kandidaten im Fernsehen beeinträchtigen. Nixons Bartschatten verlieh ihm das Aussehen eines billigen Gangsters aus einem Raymond-Chandler-Roman.

John F. Kennedy und Richard Nixon im ersten TV-Duell am 26. September 1960. (Quelle: Youtube/JFK Library)

Deshalb werden die Stäbe Trumps und Clintons peinlichst darauf achten, dass die Lichtverhältnisse an beiden Podien optimal sind. Ebenfalls optimal muss die Arbeit am Schminktisch sein: Unreine Haut, Altersflecken und dergleichen dürfen nicht zu entdecken sein. Trumps Haar sollte nicht orangefarben im TV aussehen, Hillary Clinton keinen Hosenanzug tragen, dessen Farbe im Bühnenlicht zu grell wirkt.

2. Das Podium

Es macht sich nicht gut, wenn ein Kandidat den anderen um Haupteslänge überragt. Für die kleinere Hillary Clinton ist deshalb ein unsichtbarer Schemel am Podium unabdingbar. Schliesslich möchte sie neben einem Turm von einem Mann wie Trump nicht als kleine Frau erscheinen. Daher wird sie den Schemel benützen.

Denkwürdige Momente in den TV-Debatten der US-Präsidentschaftswahlen seit 1980. (Quelle: Youtube/Sutherland)

Ausserdem muss sie darauf achten, dass ihr Podium nicht niedriger als das von Trump erscheint. Andernfalls erweckt das TV-Bild den Eindruck, hier debattiere eine Erstklässlerin gegen einen Erwachsenen. Einstellungstests der Kameras werden gewährleisten, dass Clinton im Bild ebenso gross ist wie Trump.

Werkeln am Stehpult: Für die TV-Debatte wird auf jedes Detail geschaut.

3. Die Raumtemperatur

Nichts ist schlimmer als eine Raumtemperatur, die einen der Kandidaten ins Schwitzen bringt. Siehe Nixon 1960. Fast immer verlangen die Kontrahenten, die Klimaanlage auf eine bestimmte Temperatur einzustellen. Bei den Debatten der republikanischen Präsidentschaftskandidaten während der Vorwahlen liess New Jerseys Gouverneur Chris Christie sogar einen kleinen Ventilator im Podium installieren, um Schweissausbrüchen vorzubeugen.

Bei der Gouverneurswahl in Florida wäre die Debatte zwischen dem Demokraten Charlie Crist und seinem republikanischen Rivalen Rick Scott beinahe geplatzt, weil Crist einen Ventilator mitbrachte. Wer schwitzt, verliert. Deshalb werden die jeweiligen Teams die Temperatur im Auditorium penibel kontrollieren und gegebenenfalls einschreiten. So wichtig schien ihm die Raumtemperatur, dass der demokratische Präsidentschaftskandidat Al Gore bei Probeläufen für die Präsidentschaftsdebatte 2000 die exakt gleiche Temperatur wie im Auditorium verlangte.

4. Psychologische Kriegsführung

Den Gegner während der Debatte aus der Fassung zu bringen, ist erklärtes Ziel der jeweiligen Strategen. Unter anderem soll das der sogenannte Mindfuck erreichen. So wird Team Clinton etwa den Milliardär und Trump-Feind Mark Cuban heute Abend in der ersten Sitzreihe platzieren. Schaut Trump ins Publikum, wird er ihn sofort sehen. Cuban erklärte am Donnerstag per Twitter, Trump werde in Hofstra «gedemütigt» werden.

Gelungene und misslungene Statements in den TV-Debatten um die US-Präsidentschaftswahlen seit 1960. (Quelle: Youtube/Sutherland)

Nachdem Cubans Auftritt bei der Debatte publik geworden war, drohte Trump, Gennifer Flowers einen Platz in der ersten Reihe anzubieten. Flowers wurde berühmt, weil sie während des Wahlkampfs 1992 behauptete, sie habe 1977 eine Affäre mit Bill Clinton gehabt. Zuerst stritt Clinton dies ab, ehe er es 1998 zugab. Hillary Clinton hätte also heute Abend eine Gespielin ihres Mannes vor sich gehabt.

Flowers nahm die Einladung freudig an, Trumps Vize Mike Pence aber zog sie gestern zurück. Trump habe lediglich zeigen wollen, «dass wir sicherlich Gäste einladen könnten, die Hillary Clintons Kopf durcheinanderbringen», erklärte Wahlkampfmanagerin Kellyanne Conway.

