Die Fasnacht sprengt den Rahmen

Gut tausend Fasnächtlerinnen und Fasnächtler machten sich gestern Morgen ins «Volkshaus» auf, um an der Vernissage der Fasnachtsplakette 2017 teilzunehmen – dieser Anlass ist aus der Altjahrwoche nicht mehr wegzudenken. Aber was heisst Vernissage der Plakette? Eigentlich war es die Vernissage von vier Plaketten, denn die kupferne, die silberne, die goldene und das Bijou, das sind in diesem Jahrgang vier separate Plaketten, die allerdings alle unter dasselbe Motto passen: «Mer spränge dr Raame».

Der Rahmenist eigentlich ein Bilderrahmen. Der Küns­tler, wie letztes Jahr Guido Happle, hat an das erweiterte Kunstmuseum gedacht; es ging ihm quasi um eine Hommage an dieses nicht nur für Basel wichtige Museum. Und den Bilderrahmen, natürlich einer mit Räppli, sieht er als ein Symbol der Kunst. Happle wollte nicht einfach das Haus abbilden und wählte stattdessen denRahmen.

Aus diesemRahmenfällt ein Bild, und auf diesem sieht man bei der Kupfer-Plakette ein Fasnachtsziigli mit einem Vorträbler, einem Tambour und einem Pfeifer. Dass alle drei Harlekine sind, ist eine Anspielung auf das Kunstmuseum, denn dort gibt es ja den «Arlequin assis», das berühmte Gemälde von Pablo Picasso aus dem Jahr 1923.

Guggemuusig und Schnitzelbangg

Auf der Silber-Plakette kommt die Gilde der Guggemuusigen zu Ehren – drei Musikanten sind auf dem Bild zu sehen, je einer mit Trompete, Pauke und Sousafon. Dass eine Gugge allein auf einer Plakette auftreten kann, dass eine Plakette ganz einer Gugge gewidmet ist, das habe es so noch nie gegeben, erklärten sowohl der Künstler Guido Happle als auch Adrian Kunz, der Plakettenchef des Fasnachts-Comités.

Auf der goldenen Plakette figuriert ein Junteross, das einen Wagen zieht, einen Wagen mit Nachwuchsfasnächtlern drin, unschwer zu erkennen an den selbst gemachten Larven. Mit dem Junteressli und dem Wagen sind zwei weitere wichtige Fasnachtselemente festgehalten. Das Bijou schliesslich kommt erstmals in seiner Geschichte mit einem eigenen Sujet – hier tritt ein Schnitzelbank-Trio auf. Hätte man all dies auf einer einzigen Plakette platzieren wollen, wäre der Platz etwas eng geworden, «und man soll ja auch noch sehen, was drauf ist», sagte Guido Happle. Eine gewisse Ähnlichkeit besteht mit der Plakette von 1945, der letzten der Kriegsplaketten, die in diesen Jahren aus Zink gefertigt wurden: «D Fasnachts-Usstellig», geschaffen von Fritz Grogg. Die Fasnächtler darauf bewegten sich innerhalb eines Bilderrahmens.

Dass die Plakette gewissermassen in mehrere aufgespalten wird, dass die Ausführungen von Kupfer, Silber und Gold verschieden sind, hat es auch schon gegeben. Zum ersten Mal im Jahr 2001, mit dem Motto «Dr Schuss isch duss»: Gewürdigt wurde der damals neue St.-Jakob-Park, aus dem verschiedene Fasnachtsfiguren herausguckten. Der Künstler war Magnus Roth. Im Jahr 2008 hiess das Motto «Mir spiile us»: Die drei Plaketten (von Pascal Kottmann) stellten Jasskarten dar, nicht mit Bauern, Damen und Königen, sondern mit Fasnachtsfiguren; alles in allem ein Fasnachtskartenspiel. Und im Jahr 2011 schuf Domo Löw drei verschiedene Puzzleteile, das Motto hiess «Zämme fägts». Das Bijou, das erst seit 2004 im Angebot figuriert, war bis jetzt immer eine kleinere Ausgabe der Gold-Plakette, dafür mit einem viel höheren Silbergehalt (925 Silber).

Moderater Preisanstieg

Eine Neuerung gibt es bei den Preisen. Die Kupferne kostet neu 9 Franken (bisher 8), die Silberne neu 18 Franken (bisher 16). Die Goldene kostet nach wie vor 45 Franken, und der Preis des Bijou bleibt mit 100 Franken unverändert. Der Preis der Kupfer-Plakette wurde zum letzten Mal vor zehn Jahren angehoben, derjenige der Silbernen vor fünf Jahren. «Die Plakette soll ja die Fasnacht finanzieren», erklärte Plakettenchef Adrian Kunz, und da müsse auch das Fasnachts-Comité mit der Zeit gehen.

Die Plakette gilt als Eintrittsbillett für die Strassenfasnacht, und der Besucher kann immer noch selber wählen, welchen Preis er dafür als angemessen betrachtet. 30 Prozent des Verkaufserlöses geht an die Verkäufer (meist Cliquen), die übrigen 70 Prozent verteilt das Comité nach der Fasnacht an die Fasnachts-Einheiten, die am Cortège teilgenommen haben. Die neuen Plaketten gelangen am 7. Januar in den öffentlichen Verkauf. Die Herstellung besorgt wie seit vielen Jahren der «Blaggedde-Müller», die René F. Müller AG.

Guet het das dr Müller gmacht.

Die Blaggedde isch e Pracht.

Alli vier sinn ganz verschiide,

sait dr Guido Happle zfriide.

Nimmsch du aini, heersch scho s Gschrei.

Loos, dir fääle jetz no drei.

S Fasnachts-Comité sait salli,

kaufet bitti daas Joor alli.

Aus dem Blaggedde-Värs von Alexander Sarasin, Mitglied des Fasnachts-Comités.

(Basler Zeitung)