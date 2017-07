An der Tankstelle Auto geklaut

Bei der Tankstelle an der Kasse, drauf und dran die Tankrechnung zu bezahlen – und plötzlich sieht man aus dem Blickwinkel das eigene Auto davonfahren: Eine schreckliche Vorstellung, die für einen 51-jährigen Mann am Sonntag in Weil (D) am Rhein zur Realität wurde.

Er hatte an der Tankstelle an der Alten Strasse fertig getankt und machte sich auf den Weg zur Kasse. Dabei hatte er die Schlüssel in seinem blauen BMW steckenlassen, heisst es in der Mitteilung. Eigentlich nichts Aussergewöhnliches, bis ihm plötzlich sein Auto gestohlen wurde. Ein unbekannter Täter ergriff die sich ihm bietende Gelegenheit und fuhr mit dem BMW davon.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann ein Zufallsopfer war. Es gebe keine Zeugen, die den Vorfall mitangesehen haben. Die Videoaufzeichnung wird noch ausgewertet, es ist unklar, ob das Material darauf überhaupt brauchbar ist. Das Auto konnte bisher nicht gefunden werden. (dou)