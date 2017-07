Aus der Kurve geflogen

Ein 30-jähriger Motorradfahrer verlor am Sonntag in Gelterkinden die Herrschaft über sein Motorrad und stürzte. Beim Sturz rutschte er rund 60 Meter das Weideland herunter, bevor er auf einer Wiese verletzt liegen blieb. Der Motorradfahrer wurde laut Polizei mittelschwer verletzt und wurde durch die Rega in ein Spital geflogen.

Passiert ist der Unfall gegen 13.15 Uhr auf der Rünenbergerstrasse. Der Mann war von Rünenberg in Richtung Gelterkinden unterwegs, als er in einer Kurve stürzte. Warum er die Herrschaft verloren hatte, ist noch nicht geklärt. Das Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. (amu)