Auto landet in Bachbett

Am Sonntagabend gegen 21 Uhr ereignete sich in Oberdorf ein Selbstunfall, wie die Polizei Basellandschaft mitteilt. Die Autolenkerin war auf der Liedertswilerstrasse in Oberdorf unterwegs. Gegen Ende des Dorfes verlor die 58-Jährige offenbar plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kollidierte mit dem Geländer, welches demoliert wurde. Das Auto kam erst im Bachbett zum Stillstand.

Laut der Polizei konnte sich die Frau selber aus dem Auto befreien, wurde aber von der Sanität ins Spital Liestal gebracht, da sie einen Schock erlitten hatte. Ihr Auto wurde vom Abschleppdienst aus dem Bach gezogen und anschliessend abtransportiert. Neben der Polizei und der Sanität, war auch die Verbundsfeuerwehr Wolf und der erwähnte Abschleppdienst im Einsatz. (jue)