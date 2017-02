Auto macht sich selbstständig

Der Selbstunfall ereignete sich am Freitag, dem 10. Februar, gegen 5:30 Uhr auf dem Steinweg in Münchenstein. Die Polizei Basel-Landschaft teilt mit, dass der 46-jährige Lenker sein Fahrzeug vor einem Mehrfamilienhaus angehalten habe und danach ausgestiegen sei. Den Motor soll der Lenker angelassen haben. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug in Abwesenheit des Lenkers ins Rollen.

Nach einer kurzen Fahrt wurde der Wagen danach von einem Briefkasten gestoppt. Der Briefkasten kam durch die Bremsung zu Schaden, verletzt wurde aber niemand. Nachdem der Abschleppdienst den Wagen vom Vorplatz des Steinwegs gezogen hat, habe der Lenker laut Polizei mit dem Auto weiterfahren können. (nim)