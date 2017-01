Auto rutscht Abhang hinunter

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der war eine 49-jährige Lenkerin eines Personenwagens auf der Wenslingerstrasse von Wenslingen kommend in Richtung Tecknau unterwegs. Aufgrund der schneebedeckten und vereisten Strasse kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve ins Rutschen und das Fahrzeug stürzte die linksseitige Böschung hinab, wo es an einem Baumstumpf hängen blieb. Die Lenkerin blieb laut Polizeiangaben unverletzt, wurde jedoch zur Kontrolle durch die Sanität in ein Spital verbracht. Das beschädigte Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen, mit Unterstützung der Feuerwehr, geborgen werden. Die Strasse von Tecknau nach Wenslingen wurde während den Bergungsarbeiten für eineinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (-en)