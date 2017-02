Autofahrerin bremst mit Dach

Die Lenkerin kam am Donnerstagmorgen mit ihrem Auto kurz nach 7.30 Uhr auf der Bubendörferstrasse ins Rutschen, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilte. In der Folge kollidierte das Auto mit am Hang angebrachten Steinkörben und blieb auf dem Dach liegen.

Die Lenkerin konnte das Fahrzeug selbständig verlassen. Die Sanität brachte die 24-Jährige ins Spital. (amu/sda)