Bauschutt-Sünder schlägt erneut zu

Eine riesige Sauerei: Unbekannte deponierten illegal mehrere Kubikmeter Bauschutt auf dem Wanderweg «Marcel Wunderlin Weg» in Arboldswil. Laut Polizeimeldung wurde der Müllberg im Zeitraum vom 15. bis 25. Juli abgeladen.

Der Vorfall erinnert stark an eine Serie von Verunreinigungen in den vergangenen Tagen. Die Polizei berichtet, dass es sich bei dem Bauschutt um das gleiche Material handeln dürfte, wie bereits bei den anderen Verunreinigungen in Sissach, Wintersingen und in Kaisten (AG). Insgesamt wurden bislang über 20 Kubikmeter Material gefunden. Die Bauschuttentsorgung würde rund 90 Franken pro Kubikmeter kosten, demnach hat der Umweltverschmutzer etwa 2000 Franken gespart. (dou)