Betrunkener Partygast ging verloren

Einen nicht alltäglichen Hilferuf erreichte die deutsche Polizei in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages. Kurz vor 6 Uhr habe sich ein Bürger gemeldet und mitgeteilt, dass einer seiner Partygäste verschwunden sei und vermutlich orientierungslos durch Rheinfelden (D) irre.

Doch damit nicht genug. Der Anrufer erklärte den Beamten, dass der Verschwundene ohne Schuhe und nur leicht bekleidet unterwegs sei. Die Polizei machte sich auf die Suche nach dem Mann. Kurz vor 8.30 Uhr entdeckte in eine Polizeistreife. «Der Mann trug als Oberbekleidung lediglich ein T-Shirt und hatte tatsächlich keine Schuhe an,» schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Die Polizisten wärmten den durchgefrorenen Partygast erst mal im Streifenwagen auf und brachten ihn danach zu seinem Gastgeber zurück. Der Mann hatte knapp 1,6 Promille Alkohol intus. Da vergisst man auch mal seine Schuhe.

Betrunkene Randalierer lagen auf Trottoir

Zwei weitere Betrunkene bereiteten am Abend des selben Tages der Polizei in Schopfheim (D) Arbeit, nachdem sie randalierend durch die Strasse zogen. Eine Streife entdeckte die beiden dann sturzbetrunken auf dem Trottoir liegend. Neben ihnen lagen mehrere Messer und eine Tasche mit einer Clownmaske. Was die jungen Männer mit den Sachen vorhatten, werd noch geprüft, heisst es in der Mitteilung der Behörde.

Die Betrunkenen mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen sie wird nun wegen Verstosses gegen das Waffengesetz ermittelt. (amu)