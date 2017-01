Bitte, gehen Sie doch einfach weg

Dorfquerulantin Nancy Holten, Veganerin, Kuhglockenhasserin, Laienschauspielerin, freie Journalistin, Model, Verächterin von Kirchenglocken und noch vielem mehr, sorgt erneut für nationale Schlagzeilen. Zum dritten Mal verlangt die ­gebürtige Holländerin, dass man ihr den Schweizer Pass aushändigt. Die Gemeindeversammlung Gipf-Oberfrick verweigerte ihr im November 2015 mit grosser Mehrheit (144 zu 48 Stimmen) die Einbürgerung. Sie protestierte beim Regierungsrat, dieser rüffelte die Gemeinde und die Versammlung stimmte noch einmal darüber ab. Doch Fricktaler lassen sich nicht so leicht ins Bockshorn jagen: Mit 203 zu 59 Stimmen lehnten sie ihre Einbürgerung aufs Neue ab.

Doch für eines ist die 42-jährige Holländerin nicht bekannt: Ruhe geben. Einmal mehr beweist sie, wie gern sie im Rampenlicht steht. In den ­nationalen Zeitungen stänkerte sie weiter. So gern wolle sie Schweizerin werden, so gern Gipf-Ober­frickerin. Aber Gipf-Oberfrick will sie nicht. Juristisch gesehen steht es ihr zwar unbestreitbar zu. Sie wohnt seit 32 Jahren in der Schweiz, spricht den Dialekt ausgezeichnet. Doch dem Dorf geht die Veganerin – die ihre Essgewohnheiten mit missionarischem Eifer jedem, der ihr in die Hände fällt, mitteilen muss – gehörig auf die Nerven. Die Gemeinde weiss zwar, dass sie Holten einbürgern muss, aber den Gipf-Oberfrickern geht die Alleinerziehende dermassen auf den Keks, dass sie jetzt die Entscheidung dem Regierungsrat überlassen.

«Dem Gemeinderat reichts: Aargauer Regierung soll Nancy Holten selber einbürgern», titelte die Aargauer Zeitung. Doch das könnte schwierig werden, denn zwar darf der Regierungsrat über eine Einbürgerung entscheiden, zuständig ist aber die Gemeinde. Deren Rat konstatiert, «dass eine genügende Integration nur dann gegeben ist, wenn die einbürgerungswillige Person die ­lokalen, regionalen und nationalen Traditionen akzeptiert». Ein Pingpong scheint zu entstehen, wobei Holten wohl den letzten Goodwill in Gipf-Ober­frick verliert. Warum will sich diese Frau denn überhaupt dort einbürgen lassen? Dort will sie niemand haben. Nancy Holten, bitte gehen Sie doch. Zurück nach Holland oder einfach eine Gemeinde weiter – und hören Sie auf, rumzustänkern. (Basler Zeitung)