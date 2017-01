Die Gemeinde Gipf-Oberfrick, fast die Nachbar­gemeinde meines Wohnortes, hat ein Problem: Sie sollte eine Dame einbürgern, eine aus Holland stammende Veganerin, die den Fricktalern mit ihrer Haltung so richtig auf den Geist geht. So ist sie beispielsweise gegen die traditionellen Säulirennen an der Olma, gegen Pferderennen im Aarauer Schachen, und das Kirchengeläute im Dorf passte ihr offenbar auch nicht. Sie lebt aber seit über 30 Jahren in der Schweiz und spricht entsprechend akzentfrei Schweizerdeutsch. Man kann also kaum behaupten, die Dame mit den eigenwilligen Ansichten sei nicht integriert.

Dennoch hat Gipf-Oberfrick ihr Einbürgerungsgesuch an der Gemeindeversammlung ­abgelehnt – und zwar schon zweimal. Nach dem ersten Mal hat die Aargauer Regierung die Gipf-Oberfricker gerüffelt. Sie hätten der ­Unbequemen das Bürgerrecht zu Unrecht ­verweigert. Diese habe sich weder als unintegriert erwiesen und noch gegen die schweizerische Werte­ordnung verstossen. Das liessen sich die Fricktaler indessen nicht bieten und hielten beim zweiten Anlauf an ihrem Entscheid fest: keine ­Einbürgerung. Und das Resultat liess keine ­Zweifel daran aufkommen, dass auch ein dritter Anlauf gleich enden würde, sodass wahrscheinlich am Schluss die Regierung die Holländerin direkt einbürgern wird.

Das Volk darf nicht alles

Da haben wir das Dilemma. Entscheidet die Gemeindeversammlung nach ihrem Gusto, handelt sie rechtswidrig, verhält sie sich rechtmässig, handelt sie gegen ihren Willen. Die Gemeindeversammlung kann zwar die Einbürgerung vornehmen, sie darf dabei aber nicht willkürlich handeln. Also beispielsweise nicht jemandem das Bürgerrecht verweigern, dessen Nase ihr nicht gefällt. Zwar erregt hier nicht die Nase der Gesuchstellerin Anstoss. Es sind die Lebensweise und die kritischen Haltungen gegenüber Angelegenheiten, die ­hierzulande mehrheitsfähig oder gar Tradition sind. Der Unterschied ist freilich marginal.

Nicht zum ersten Mal erweist sich somit: Die Einbürgerung ist ein Verwaltungsakt, der primär nach rechtlichen und erst in zweiter Linie nach demokratischen Grundsätzen abzuwicklen ist. Das Volk darf hier – obs ihm passt oder nicht – nicht ganz alles.