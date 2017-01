Durch geschlossene Bahnschranke gekracht

Was für ein Blackout einer 52-jährigen Autofahrerin. Und was für ein Glück, dass ihre Schutzengel im neuen Jahr bereit standen. Die Frau fuhr über Mittag mit ihrem Auto auf der B 317 in Richtung Schopfheim. Zwischen Zell i.W. und Hausen übersah sie die geschlossene Bahnschranke beim Sportplatz und krachte dagegen.

Die Schranke brach durch die Wucht des Aufpralls auseinander. Danach fuhr die Frau weiter und überquerte die Gleise vor einem herannahenden Zug. Beim Unfall wurde niemand verletzt, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden betrage jedoch mehrere tausend Euro. Da die Schranke auf die Schnelle nicht repariert werden konnte, musste der Verkehr bis kurz vor 15 Uhr von Hand geregelt werden.

Als Grund für den Crash gab die Fahrerin an, dass sie so stark von der Sonne geblendet worden sei, dass sie die Schranke übersehen habe. (amu)