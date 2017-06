Frau stirbt nach Kollision mit Lastwagen

Bei einer Kollision mit einem Lastwagen ist am Montagmorgen in Binningen eine Velofahrerin ums Leben gekommen. Zum Unfall kam es kurz nach sechs Uhr auf der Bottmingerstrasse bei der Kreuzung Gorenmattstrasse. Sowohl der Lastwagenfahrer als auch die Velofahrerin waren auf der Gorenmattstrasse in Richtung Bottmingerstrasse unterwegs.

Bei der Verzweigung habe der Lastwagenfahrer gemäss Polizei anhalten müssen. Der Fahrer wollte nach rechts abbiegen. Beim Abbiegemanöver wurde die Fahrradfahrerin frontal vom Lastwagen erfasst. Die 31-Jährige wurde unter dem Lastwagen eingeklemmt und verstarb noch auf der Unfallstelle.

Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet. Die Polizei sucht noch Zeugen des Unfalls.

Die Bottmingerstrasse blieb für den Verkehr rund fünf Stunden lang komplett gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Auch die Tramlinien 10 und 17 waren blockiert. Zwischen den Stationen Hüslimatt und Heuwaage verkehrten Ersatzbusse. (amu/sda)